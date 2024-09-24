В Украине изменят экологические нормы для авто: что будет с ценами

С 1 января 2025 года в Украине вступит в силу стандарт "Евро-6", что повлияет на ввоз и первую регистрацию новых и подержанных транспортных средств, в том числе грузовиков, автобусов и седельных тягачей. Это приведет к удорожанию подержанных авто, особенно автобусов, из-за ограничений на их возраст и соответствия новым экологическим нормам.

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Об этом пишет Институт исследования авторынка. Экологические стандарты Евро - это регламентированные нормы выбросов вредных веществ для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Евро-6 является одним из самых строгих стандартов, который действует в Европейском Союзе с 2015 года. Его цель – снизить выбросы вредных веществ, таких как оксиды азота (NOx), углекислый газ (CO2) и твердые частицы, способствующие загрязнению воздуха. Для транспортных средств стандарт "Евро-6" означает наличие современных технологий очистки выхлопных газов, таких как системы рециркуляции дымовых газов (EGR) и каталитические нейтрализаторы.

Что изменится с 1 января 2025 года

Вступление в силу стандарта "Евро-6" касается как новых, так и подержанных транспортных средств, впервые регистрируемых в Украине. Это правило охватывает широкий спектр транспортных средств:

новые легковые автомобили;

седельные тягачи для полуприцепов;

грузовые автомобили (до и более 3,5 т);

(до и более 3,5 т); автобусы;

специализированная техника (эвакуаторы, автокраны, бетономешалки).

Эти категории ТС должны соответствовать нормам Евро-6 во время первой регистрации после 1 января 2025 года. Для старых легковых автомобилей, которые уже эксплуатируются в Украине или импортируются как подержанные, остается действующим стандарт "Евро-2".

Какие транспортные средства не коснутся этих изменений

Некоторые транспортные средства останутся вне требований Евро-6. В частности:

электромобили – поскольку у них нет двигателей внутреннего сгорания, они не подпадают под действие этих экологических стандартов;

– поскольку у них нет двигателей внутреннего сгорания, они не подпадают под действие этих экологических стандартов; легковые автомобили с пробегом , импортируемые подержанными, будут подлежать стандарту "Евро-2", разрешающему ввоз авто, выпущенных до 1996 года;

, импортируемые подержанными, будут подлежать стандарту "Евро-2", разрешающему ввоз авто, выпущенных до 1996 года; ТС для гуманитарных и оборонных нужд – эта категория также выведена из-под требований Евро-6.

Влияние "Евро-6" на цены транспортных средств

Введение "Евро-6" повлияет на авторынок в Украине, особенно в сегменте подержанных транспортных средств. Основное влияние ощутят следующие категории:

автобусы:

Средний возраст б/у автобусов, которые сейчас ввозятся в Украину, составляет около 12-13 лет. Новые правила ограничат ввоз автобусов старше 10 лет, что приведет к росту минимальных цен на такие транспортные средства. Это может привести к дефициту самых дешевых вариантов на рынке и повышению стоимости новых автобусов.

седельные тягачи и грузовики:

Хотя средний возраст таких транспортных средств на сегодняшний день составляет около 9 лет, внедрение "Евро-6" ограничит ввоз более старых тягачей. Это вызовет удорожание подержанных тягачей и грузовиков с массой более 3,5 тонн, поскольку новые экологические требования снизят доступность дешевого транспорта.

новые легковые автомобили:

Для новых авто переход на Евро-6 не будет оказывать существенного влияния на цены, поскольку большинство производителей уже давно выпускают авто, соответствующие этому стандарту. Производители не производили специальных моделей под стандарты "Евро-5" для отдельных рынков, поэтому разницы в себестоимости для авто с "Евро-5" и "Евро-6" практически нет. Согласно исследованиям Института исследований авторынка, на сегодняшний день средний возраст транспортных средств, импортируемых в Украину, таков:

грузовые автомобили до 3,5 т – 6 лет;

– 6 лет; грузовые автомобили свыше 3,5 т – 9,2 года;

– 9,2 года; седловые тягачи – 9,3 года;

– 9,3 года; автобусы до 24 пассажирских мест – 12,6 года;

– 12,6 года; автобусы на 25 и более пассажиров – 13 лет.

Это означает, что введение новых норм больше всего ударит по рынку автобусов, поскольку их средний возраст превышает будущий предел в 10 лет, что приведет к повышению минимальных цен. Поскольку с 1 января 2025 года ввоз не отвечающих "Евро-6" транспортных средств будет запрещен, покупателям советуют не медлить с приобретением транспорта, который еще можно ввезти по старым правилам.

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