Украинцев хотят штрафовать на 34 тысячи: за что собираются наказывать
В Украине могут ввести новый штраф – за превышение транспортом допустимого уровня шума. Размер наказания предполагается установить на уровне 17 000 грн. За повторное нарушение придется платить гораздо больше – уже 34 000 грн.
Соответствующий законопроект №9564 подан в Верховную Раду. В повестку дня парламента документ был включен в начале февраля. Соответственно, народные депутаты могут его рассмотреть в любое время.
Как говорится в пояснительной записке к документу, необходимость введения штрафа обусловлена тем, что некоторые водители устанавливают на свои транспортные средства оборудование, использование которого приводит к значительному увеличению шума от работы двигателя. Что:
- нарушает "тишину и покой граждан";
- вызывает недовольство общества.
Усугубляет же ситуацию, подчеркивается, то, что "во время военного положения такие шумовые звуки похожи на звуки вражеских беспилотных летальных аппаратов". Чем создают представление об авиационной и ракетной опасности, "отвлекая Вооруженные силы и правоохранителей".
Какие будут штрафы за превышение транспортом допустимого уровня шума
Согласно законопроекту, за нарушение правил шумового режима планируется применять штрафы и лишать водительского удостоверения. В частности:
- за первое нарушение предусмотрен штраф в 17 000 грн;
- за повторное – штраф в 34 000 грн и лишение права на управление транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев.
Впрочем, право на управление могут и не отобрать. В частности, в законопроекте прописано, что за повторное нарушение можно будет отделаться лишь штрафом.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения наказывается серьезным штрафом. В зависимости от тяжести нарушения он может составить от 17 до 51 тыс. грн.
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