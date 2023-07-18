В Украине установили новые цены на важный продукт: сколько нужно платить

В Украине пересчитали стоимость куриных яиц. К примеру, десяток марки "Ясенсвит" по состоянию на 18 июля стоит в среднем 58,45 грн. Что на 1,29 грн превышает среднемесячную цену июня.

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Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным, в отдельных сетях супермаркетов яйца этой марки стоят (десяток):

Novus – 60,99 грн;

Varus – 55,9 грн.

А вот яйца "Квочка" подешевели. Их цена снизилась на 1,64 грн за десяток – с 57,16 грн до 54,99 грн.

Цены могут резко вырасти

В то же время, по мнению экспертов и участников рынка, уже в середине лета яйца могут начать дорожать. А уже к холодам их цена будет составлять 70-75 грн/десяток. Среди причин – удорожание электроэнергии и горючего.

Кроме того, отметили в "Союзе птицеводов", на удорожание продукта может повлиять и ожидаемое в 2023 году снижение урожая зерновых и масличных – а следовательно, и рост цен на них. Дело в том, что эти культуры:

составляют основу комбикорма для вскармливания птицы;

занимают наибольшую долю в структуре затрат производителей яичной продукции.

Впрочем, резкого взлета цен на яйца в ближайшее время ожидать не следует. Этому, по мнению экспертов, поспособствует временная остановка их экспорта и транзита через Польшу и другие соседние европейские страны – ведь запасы яиц на фабриках будут накапливаться, а следовательно, отечественные предприятия не будут заинтересованы слишком задирать цену.

В то же время, с наступлением холодов ситуация может измениться. По словам экономического эксперта Александра Хмелевского, дело в оом, что в это время:

стоимость энергоносителей и электроэнергии растет;

производство яиц снижается.

"Поэтому, скорее всего, в четвертом квартале текущего года (октябрь–декабрь) мы увидим возврат цен на яйца на уровень 70-75 грн за десяток", – спрогнозировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, с июня-2022 по июнь 2023-го яйца в Украине подорожали на 84%. Общий же рост цен составил 16,5%.

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