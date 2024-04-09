В Украине изменились цены на квартиры: где больше всего выросла и снизилась стоимость

Цены на жилье на вторичном рынке выросли по всей Украине. За месяц, по сравнению с февралем 2024 года, больше всего увеличилась средняя цена на однокомнатную квартиру в Волынской области – на 19%.

При этом в Днепропетровской области цена снизилась на 4%. Об этом свидетельствуют данные известного маркетплейса.

Эксперты исследовали рынок недвижимости и обнаружили, что самая высокая средняя стоимость однокомнатной квартиры наблюдается в Киеве, где она составляет 93168 долларов (3 619 576 грн).

Во Львовской области цена составляет 69 680 долларов (2 707 068 грн), а в Закарпатской области – 53 401 доллар (2 074 628 грн). В Ивано-Франковской области цены на однокомнатные квартиры также остаются высокими, и составляют 50 373 долларов (1 956 991 грн).

Причины таких разниц в стоимости могут быть разными. В Киеве цены высокие из-за большого спроса на недвижимость.

По сравнению с мартом 2023 года в Ивано-Франковской области предложение выросло на 65%, в Волынской и Житомирской – на 53-54%. Однако в Полтавской области количество предложений уменьшилось на 21%, а в Черновицкой – на 12%.

Как писал ранее OBOZ.UА, в Украине изменились цены на аренду 1-комнатных квартир, причем по всей стране. Переписали же их как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, с февраля по март 2024 наибольшая стоимость аренды такого жилья выросла в Черниговской области - сразу на 57%, до средних 9 000 грн. Наибольшее снижение зафиксировано в Херсонской области - на 20%, до средних 3 400 грн.

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