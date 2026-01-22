В Украине изменили график движения сотен поездов: "Укрзализныця" обратилась что пассажиров

В Украине заработал новый график движения пассажирских поездов "Укрзалізниці". Расписание и маршруты обновили для 118 поездов дальнего следования (в том числе и международных), а также более сотни региональных.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Отмечается, что новый график начал действовать с 22 января.

"Разработанный в рекордные сроки, этот график призван решить проблему массовых задержек, вызванную обстрелами, объездами и движением под резервными тепловозами в обесточенных регионах. Поэтому мы изменили как некоторые маршруты, так и продолжительность рейсов. Другими словами, безопасность и своевременность – фундамент этого графика", – объяснили железнодорожники.

Также пассажиров, отправляющихся за границу по железной дороге, предупредили об измененном графике отправления поездов в Евросоюз. В частности раньше указанного в билетах отправляются такие рейсы:

№9 Киев - Будапешт (09:43 вместо 11:05);

(09:43 вместо 11:05); №749 Киев - Вена (12:33 вместо 13:05).

Отмечается, что в билетах, которые были приобретены после 8 января, уже учтено новое время отправления и прибытия. Но пассажирам, которые покупали билеты на ресурсах или в кассах иностранных перевозчиков, советуют сверить время на официальных каналах "Укрзалізниці":

в приложении; на сайте; на информационных табло на вокзалах.

Ситуация на железной дороге

Несмотря на системные попытки России разрушить ключевую инфраструктуру Украины, в 2025 году объемы пассажирских перевозок по железной дороге выросли. Всего в прошлом году услугами "Укрзалізниці" воспользовались 28 млн пассажиров – на 200 тыс. больше, чем в предыдущем году.

В частности 300 тыс. пассажиров путешествовали из прифронтовых регионов востока и юга в украинские горы, а 1,9 млн пассажиров – это были дети. Самыми популярными внутренними рейсами оказались:

№128 Запорожье – Львов.

№724/725 Киев – Харьков.

№722/723 Киев – Харьков.

Также OBOZ.UA сообщал, что в 2026 году "Укрзалізниця" расширила перечень международных поездов, в которых пограничный контроль будут проводить без остановок, что позволит значительно быстрее пересекать границу. Ускоренный контроль планируют распространить на 18 подвижных составов, которые будут курсировать как на выезд из Украины, так и на въезд.

