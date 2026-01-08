Назван самый популярный поезд "Укрзализныци": куда пассажиры ездят чаще всего

Системные попытки России разрушить ключевую инфраструктуру Украины, в 2025 году объемы пассажирских перевозок по железной дороге выросли. Всего за год услугами "Укрзалізниці" воспользовались 28 млн пассажиров.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. Он отметил, что в целом пассажиропоток железной дороги в прошлом году увеличился на 200 тыс. человек.

"В нынешних условиях железная дорога стала одним из важнейших видов логистики в стране – когда авиасообщение не работает, именно она обеспечивает передвижение людей, доставку гуманитарных грузов, поддержку экономики и государственных институтов. Железная дорога сегодня – это об устойчивости государства и способности страны функционировать в самых сложных условиях", – подчеркнул Кулеба.

Железнодорожная статистика за 2025 год

300 тыс. пассажиров путешествовали из прифронтовых регионов востока и юга в украинские горы.

в украинские горы. 1,9 млн пассажиров – дети . В течение года детские вагоны почти постоянно курсировали заполнены на 100%.

. В течение года детские вагоны почти постоянно курсировали заполнены на 100%. За год услугами пассажиры перевезли 240 тысяч домашних животных .

. 2200 рейсов было осуществлено для международных дипломатических миссий.

Самые популярные маршруты

Внутренние:

№128 Запорожье – Львов.

№724/725 Киев – Харьков.

№722/723 Киев – Харьков.

Международные:

№705/706 и №715/716 Киев – Перемышль.

Новые правила проверки документов в поездах УЗ

В 2026 году "Укрзалізниця" расширила перечень международных поездов, в которых пограничный контроль будут проводить без остановок, что позволит значительно быстрее пересекать границу. Ускоренный контроль планируют распространить на 18 подвижных составов, которые будут курсировать как на выезд из Украины, так и на въезд.

Прежде всего речь идет о поездах интерсити, следующих в Польшу. На первом этапе система заработает на маршрутах: Киев – Перемышль и Киев – Хелм. Согласно правительственному решению, в перспективе ускоренный пограничный контроль охватит:

10 поездов в направлении Перемышля;

четыре пары поездов (восемь составов) в направлении Хелма.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в поезде дальнего следования №95/96 Киев – Рахов был запущен платный Wi-Fi с тарифом 120 грн в сутки и 10 бесплатными минутами для теста. В случае спроса услугу планируют распространить на другие поезда, тогда как во всех поездах "Интерсити+" скоростной интернет уже работает постоянно.

