В Украине изменили движение поездов на важных маршрутах: насколько опоздают пассажиры

Пассажиры поездов, движущихся из Львова в Днепр и Харьков, прибудут в пункт назначения с опозданием. Причиной задержки стала авария на железной дороге, в результате которой пустые вагоны грузового поезда сошли с рельсов на Ровенщине.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". "Из-за схода пустых вагонов грузового поезда на Ривненщине ряд пассажирских поездов "Укрзалізниці" карпатского направления будет следовать с задержками", – отметили железнодорожники. Речь идет о поездах:

№80 Львов – Днепр;

№64 Львов – Харьков.

Эти составы пустили объездным маршрутом через Тернополь, поэтому они прибудут с задержкой от 2 часов. Пассажиров железнодорожных станций, которые обошли указанные поезда, заберет поезд Интерсити №744 Львов – Киев. На железной дороге объяснили, что этот поезд первым проедет по поврежденному участку после его частичного восстановления в течение ближайших 2 часов. Речь идет о станциях:

Дубно;

Броды;

Шепетовка;

Славута.

Поэтому пассажирам, которые следуют одним из рейсов, который задерживается, и имеет дальнейшую пересадку на поезда "Укрзалізниці", советуют известить об этом проводника или стюарда. Работники компании скоординируют нужные стыковки.

Новые вагоны "Укрзалізниці"

Ранее "Укрзалізниця" ввела в эксплуатацию 4 новых плацкартных вагона. Они были построены на Крюковском вагоностроительном заводе и вышли в рейс 28 июня – их первыми пассажирами стали дети из Харькова, которые поехали на оздоровление и отдых в Карпаты.

Новые вагоны рассчитаны на 58 пассажиров. Они оборудованы более удобными, чем раньше, полочками, освещением нового поколения, полноценными местами для сидения на второй полке, манежем для новорожденных, пеленальными столиками в каждом вагоне.

Всего в 2023 году "Укрзалізниця" заказала 66 таких вагонов. Из них получили уже 48, то есть, ожидается еще 18 единиц.

Также OBOZ.UA сообщал, что "Укрзалізниця" запускает сразу несколько новых поездов из Киева в популярные среди туристов "летние" города – Львов, Одессу, Трускавец. Также назначается поезд между Львовом и Одессой.

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