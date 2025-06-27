В Украине отправят в рейсы поезд с новыми вагонами: кого в них пустят первыми

"Укрзалізниця" ввела в эксплуатацию 4 новых плацкартных вагона. Они были построены на Крюковском вагоностроительном заводе и выйдут в рейс уже 28 июня. Первыми пассажирами новых вагонов станут дети из Харькова, которые поедут в них на оздоровление и отдых в Карпаты.

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Об этом сообщили в самом перевозчике. Там отметили:

Новые вагоны рассчитаны на 58 пассажиров.

В целом в пределах госзаказа 2023 года "Укрзалізниця" уже получила 48 из 66 вагонов. Т.е., ожидается еще 18 единиц.

"Укрзалізниця" получила очередную партию новых пассажирских вагонов с Крюковского вагоностроительного завода. Уже завтра они будут везти на оздоровление и отдых в Карпатский регион группы харьковских детей", – говорится в сообщении.

Что есть в новых вагонах

В целом же, рассказали в перевозчике, новые вагоны оборудованы более удобными, чем ранее, полочками. А кроме того:

Освещением нового поколения.

Полноценными места для сидения на второй полке.

Манежем для новорожденных.

Пеленальными столиками в каждом вагоне.

В Украине запустили новый поезд по популярному маршруту

Ранее же "Укрзалізниця" назначила новый поезд между Винницей и популярным туристическим центром – Одессой. Впрочем, он будет временным: рейсы назначены лишь на пиковые даты – 4 и 6 июля.

"На пиковые даты назначаем дополнительный поезд №708/707 Одесса – Винница – Одесса. В составе поезда – купейные вагоны с сидячими местами, то есть без спальных полок. Нечетные места – у окна, парные – ближе к двери купе", – говорится в сообщении перевозчика.

Отправление из Одессы нового поезда запланировано на в 08:11. Прибытие в Винницу – в 14:15.

Отправление из Винницы – 15:05. Прибытие в Одессу – 20:59.

В дороге поезд будет останавливаться на ряде станций. В частности:

Подольск;

Вапнярка;

Жмеринка.

Купить билеты на новый поезд можно в приложении "Укрзалізниці". А кроме того:

На сайте перевозчика.

В кассах вокзалов.

Как сообщал OBOZ.UA, кроме того, "Укрзалізниця" запускает сразу несколько новых поездов из Киева в популярные среди туристов "летние" города – Львов, Одессу, Трускавец. Также назначается поезд между Львовом и Одессой.

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