"Укрзалізниця" запускает ряд "специальных" поездов по важным направлениям: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" запускает сразу несколько новых поездов. Они будут следовать из Киева в популярные среди туристов "летние" города – Львов, Одессу, Трускавец. Также назначается поезд между Львовом и Одессой. При этом все поезда будут временными – рейсы запланированы на отдельные дни июня и июля. Стоимость же билетов зависит от направления: к примеру, в вагон 1 класса на рейс 27 июня из Киева во Львов они стоят 785,39 грн, а в Одессу – 867,15 грн.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: билеты на поезда можно купить:

В приложении "Укрзалізниці".

На сайте перевозчика.

В кассах вокзалов.

"Чтобы больше пассажиров могли удобно и комфортно добраться до своих родных, на отдых или по делам, назначаем ряд дополнительных рейсов между Киевом, Львовом, Одессой и Трускавцом. В составе назначенных поездов будут курсировать купейные вагоны, но с сидячими местами", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: нечетные места в вагонах расположены возле окна. Четные – возле дверей купе.

В какие дни будут ходить новые поезда

Поезд № 291/292 Киев – Львов – Киев.

Будет курсировать из Киева и Львова. Рейсы назначены на 27, 28, 29, 30 июня, а также 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 2 28, 31 июля.

Поезд №265/266 Киев – Одесса – Киев.

Будет курсировать из Киева и Одессы 27, 28, 29, 30 июня.

Поезд № 159/160 Киев – Трускавец.

Будет отправляться из Киева и Трускавца. Рейсы назначены на 29, 30 июня, а также 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 июля.

Поезд № 168/167 Львов – Одесса.

Будет отправляться из Львова и Одессы: 27, 29 июня, также 4, 6, 11, 13, 18, 20 июля.

Сколько стоят билеты на новые поезда

По состоянию на вечер 20 июня в продаже появились билеты лишь на 2 поезда. Еще на 2 они ожидаются.

Так, на рейс 27 июня поезда № 291/292 Киев – Львов – Киев из столицы билеты продают в вагоны 1 класса. Их стоимость – 785,39 грн.

На рейс 27 июня поезда №265/266 Киев – Одесса – Киев из столицы билеты продают также в вагоны 1 класса. Их стоимость – 867,15 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" запускает новый поезд из Киева в Ужгород. Билеты на него уже поступили в продажу.

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