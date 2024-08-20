В Украине изменилась ситуация на рынке недвижимости: в каком городе произошло неожиданное изменение

Рынок недвижимости в Украине постепенно восстанавливается. Что касается первичного рынка, лучшая ситуация в Закарпатской области. Здесь нет комендантского часа и сюда почти никогда не долетают российские ракеты. По данным исследования Dim.Ria, в Закарпатской области возобновили работу 98% объектов строительства.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. "В течение июля в Украине сдали 11 новостроек на 38 секций, таким образом, с начала 2024 года доля готовых новостроек выросла на 2,5% и теперь составляет 32,5%. Лидерами по соотношению достроенных объектов являются Волынская и Одесская области: там завершенных проектов более 50%", – говорится в результатах исследования.

Вместе с тем растут и цены на новостройки. В долларе они выросли на 4%. Дороже всего в Киеве – 1340 долларов за квадрат. Дешевле всего – в Запорожской области.

На втором месте по стоимости квартир в новостройке оказалась Закарпатская область. За каждый квадрат приходится платить 1177 долларов в среднем. Что интересно, по данным исследования, на третьем месте оказалась Днепропетровская область (1102 доллара за квадрат).

Цены во Львовской области несколько ниже – всего 1097 долларов за квадрат. Далее следует Кировоградщина и Черновицкая область. В тройку областей с самыми низкими ценами на новостройку вошли Николаевщина (714 долларов за квадрат), Житомирщина (711 долларов) и Черниговская область (всего 700 долларов за квадрат).

Однако на самом деле, как говорят застройщики, цены могут расти более быстрыми темпами. Главная причина – удорожание стоимости строительных работ.

"С начала этого года себестоимость строительных работ уже выросла на 10-15%. В результате валютных колебаний и увеличения стоимости перевозок дорожают материалы. Отдельная статья расходов, в текущих условиях трудно прогнозируемая, – электроэнергия", – рассказывает представитель одного из крупнейших застройщиков.

Средние цены на квартиры за прошлый месяц на вторичке уменьшились в большинстве областей. Рост по сравнению с июнем произошел только в пяти областях, самый существенный – во Львовской и Черновицкой (+2,5% и +2% соответственно).

Отметим, средние цены не учитывают огромное количество факторов. К примеру, в столице стоимость квартиры на Троещине может быть в несколько раз меньше, чем на Печерске. При этом средняя цена искажает ситуацию: не показывает ни цены на Троещине, ни стоимость жилья на Печерске.

Самые дорогие квартиры все еще в столице. В Киеве в среднем однокомнатную квартиру, по данным маркетплейса, продавали за 93 тыс. долларов. На втором месте – Львовская область (72,1 тыс. долларов). Затем – Закарпатская область (58,3 тыс. долларов). Самые низкие цены на квартиры в Херсонской области (18 тысяч долларов). Также относительно дешевое жилье в Сумской (20,4 тысячи долларов) и Запорожской (20,8 тысячи долларов) областях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, по утвержденному Кабмином для дальнейшего рассмотрения в Верховной Раде законопроекту о повышении налогов, украинцы будут обязаны платить 11% налогов на переход прав собственности на недвижимость, если именно это право было зарегистрировано в государственном реестре менее 3 лет назад. При этом в ряде случаев платить нужно будет еще больше – 23%.

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