Ситуация на рынке недвижимости изменилась: какую квартиру можно купить в Киеве за $20 тысяч

В Украине постепенно восстанавливается рынок недвижимости. Активно растет стоимость новостроек, что связано с ростом себестоимости строительства. Цены на вторичке полностью зависят от спроса и предложения. Самые дешевые квартиры в старом жилом фонде. Например, в Киеве среди полноценных однокомнатных квартир (площадью меньше нормативной, однако с собственным санузлом и кухней) самое дешевое жилье – апартамент в цокольном помещении хрущевки всего за 20,5 тыс. долларов.

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О том, что происходит на рынке недвижимости и сколько стоит самая дешевая квартира читайте в материале OBOZ.UA.

Что происходит с рынком недвижимости в Украине

Рынок недвижимости в Украине постепенно восстанавливается. Что касается первичного рынка, лучшая ситуация в Закарпатской области. Здесь нет комендантского часа и сюда почти никогда не долетают российские ракеты. По данным исследования Dim.Ria, в Закарпатской области восстановили работу 98% объектов строительства.

В течение июля в Украине сдали 11 новостроек на 38 секций, таким образом с начала 2024 года доля готовых новостроек выросла на 2,5% и теперь составляет 32,5%. Лидерами по соотношению достроенных объектов являются Волынская и Одесская области: там завершены проектов более 50%", – говорится в результатах исследования.

Вместе с тем, растут и цены на новостройки. В долларе они выросли на 4%. Дороже всего в Киеве – 1340 долларов за квадрат. Дешевле всего – в Запорожской области.

На втором месте по стоимости квартир в новостройке оказалась Закарпатская область. За каждый квадрат приходится платить 1177 долларов в среднем. Что интересно, по данным исследования, на третьем месте оказалась Днепропетровская область (1102 доллара за квадрат).

Цены во Львовской области несколько ниже – всего 1097 долларов за квадрат. Далее следует Кировоградщина и Черновицкая область. В тройку областей с самыми низкими ценами на новостройку вошли Николаевщина (714 долларов за квадрат), Житомирщина (711 долларов) и Черниговская область (всего 700 долларов за квадрат).

Однако на самом деле, как говорят застройщики, цены могут расти более быстрыми темпами. Главная причина: из-за удорожания стоимости строительных работ.

"С начала этого года себестоимость строительных работ уже выросла на 10-15%. В результате валютных колебаний и увеличения стоимости перевозок дорожают материалы. Отдельная статья расходов, в текущих условиях трудно прогнозируемая, – электроэнергия", – рассказывает представитель одного из крупнейших застройщиков.

Средние цены на квартиры за прошлый месяц на вторичке уменьшились в большинстве областей. Рост по сравнению с июнем произошел только в пяти областях, самый существенный – во Львовской и Черновицкой (+2,5% и +2% соответственно).

Отметим, средние цены не учитывают огромное количество факторов. К примеру, в столице цены на Троещине могут быть в несколько раз меньше, чем на Печерске. При этом средняя цена уродует ситуацию: не показывает ни ситуацию с ценами на Троещине, ни стоимость жилья на Печерске.

Самые дорогие квартиры все еще находятся в столице. В Киеве в среднем однокомнатную квартиру по данным маркет-плейса продавали за 93 тыс. долларов. На втором месте – Львовская область (72,1 тыс. долларов). Затем – Закарпатская область (58,3 тыс. долларов). Самые низкие цены на квартиры в Херсонской области (18 тысяч долларов). Также относительно дешевое жилье в Сумской (20,4 тысячи долларов) и Запорожской (20,8 тысячи долларов) областях.

Сколько стоит самая дешевая квартира в Киеве

Стоимость недвижимости на вторичном рынке столицы колеблется в зависимости от района. Однокомнатная квартира в Печерском районе стоит в среднем $114,8 тыс., в Деснянском – $49,4 тыс. OBOZ.UA изучил варианты самых дешевых квартир в Киеве на вторичке. Среди "квартир", имеющих кухню и собственный санузел, самый дешевый вариант - квартира площадью менее 25 квадратов за 20,5 тыс. долларов на цокольном этаже "хрущевки" в Соломенском районе (недалеко от метро Берестейская).

При этом такое жилье на самом деле является апартаментами, а не полноценной квартирой. Вероятно, оно находится на нежилом этаже (в цокольном помещении). Кроме того, согласно Государственным строительным нормам минимальная площадь квартиры должна составлять от 30 квадратов. Все, что меньше – апартаменты.

"Продам квартиру на цокольном этаже (не подвал) с окнами во двор, высоким потолком (2,8) и достаточно качественным ремонтом и бытовой техникой, а именно стиральная машина, стеклокерамическая плита, вытяжка, теплый пол по всей квартире, бойлер, современный телевизор , и т.д.", – говорится в объявлении.

На втором месте среди самых дешевых квартир – гостинка в Дарницком районе площадью 22 квадрата за 22 тыс. долларов. Особенность жилья: оно нуждается в капитальном ремонте. В квартире нет ни пола, ни дверей. На стенах в кухне остатки краски, а в комнате – подготовленная к чистовой отделке поверхность.

На третьем месте по уровню цен – квартира площадью менее 17 квадратов за 23 тыс. долларов. В отличие от предыдущего варианта, в этом жилище нет газа и отдельного помещения для кухни. Холодильник, электрическая плита и небольшой стол разместили в прихожей.

Гостинка – в жилом состоянии. "Однокомнатная квартира в пешей доступности к метро Академгородок –12 мин пешком (850 м). Рядом остановка маршрутки, АТБ, магазины. В квартире остается кондиционер, холодильник, шкаф, стол, диван", – говорится в объявлении.

И хотя средняя цена на однокомнатную квартиру в Киеве, согласно данным маркет-плейсов, составляет более 90 тыс. долларов, крошечное жилье без ремонта и в старом жилом фонде можно приобрести даже за 20,5 тыс. долларов. Полноценную же однокомнатную квартиру в жилом состоянии можно купить по цене от 42 тыс. долларов.