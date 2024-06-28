В Украине возникла аномальная ситуация с зарплатами, их приходится резко повышать: в некоторых областях на одного кандидата есть две вакансии

В Украине возникла аномальная ситуация на рынке труда. В некоторых сферах на одного кандидата есть сразу две вакансии, работодателям критически не хватает работников, из-за чего приходится значительно повышать зарплаты. В среднем по стране зарплаты повысили более чем на 22%, однако в некоторых отраслях рост составил более 40%.

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О том, как и почему изменилась ситуация на рынке труда и сколько платят украинцам, читайте в материале OBOZ.UA.

Зарплаты стремительно растут: кто и сколько зарабатывает

Украинцы в среднем зарабатывают 18,9 тыс. грн, говорится в данных Госстата за первый квартал 2024 года. Это на 22,5% больше, чем было в первом квартале 2023 года. Такой рост зарплат значительно опережает темпы инфляции (в прошлом году – 5,1%) и скорость восстановления экономики.

Два года назад украинцы в среднем зарабатывали 14,6 тыс. грн. Так что зарплаты выросли на 29,3%, а кумулятивная инфляция за этот же период составила 31,6%. То есть на самом деле украинцы со средней зарплатой и с учетом роста цен все еще могут купить меньше, чем до полномасштабной войны. Но в любом случае столь стремительный рост доходов спрогнозировать было тяжело.

"Реальные доходы населения заметно возрастают, подпитанные снижением безработицы и повышением зарплат. Более высокие доходы способствуют улучшению потребительских настроений, стимулируют спрос на кредитование. В то же время рост благосостояния обеспечивает низкую долговую нагрузку населения в целом", – объясняют в НБУ.

Падение размера средней зарплаты произошло во втором квартале 2022 года, после начала полномасштабной войны. Однако уже в третьем квартале того же года размер зарплат вырос до 14,6 тыс. грн, достигнув уровня первого квартала. Как видно на графике, сохраняется традиционное статистическое искажение: в четвертом квартале из-за годовых премий и выплат бонусов значительно повышается средняя зарплата.

Если динамика прошлого года повторится, то уже в 2024-м украинцы в среднем будут зарабатывать около 23 тыс. грн. Главная причина повышения зарплат – дефицит на рынке труда. И это можно подтвердить и статистикой зарплат по отраслям. Больше всего растут зарплаты в тех сферах, которые страдают от нехватки работников: сфера обслуживания, водный транспорт и строительство.

Больше всего (44,1%) выросли зарплаты в сфере временного размещения и организация питания (гостинично-ресторанный бизнес, HoReCa). Согласно данным work.ua, в первом квартале 2024 года в этой области в среднем за неделю открывали до 4,8 тыс. вакансий и размещали до 4.8 тыс. резюме.

Соотношение друг к другу означало, что большее количество работодателей не смогло найти сотрудника. Дело в том, что некоторые вакансии рассчитаны на несколько сотрудников, кроме того, иногда украинцы размещают резюме для анализа предложений на рынке и не собираются сразу менять работу. Такое соотношение заставляет работодателей конкурировать за сотрудников за счет повышения зарплат.

С апреля дефицит кадров в этой области критически усилился. Как результат, в мае за неделю открывали 5,7 тыс. вакансий и размещали 3,1 тыс. резюме. Итак, на одного сотрудника было почти две вакансии. Теперь не рестораны и гостиницы выбирают себе персонал, а работники этой сферы выбирают себе рестораны и гостиницы.

Ресторатор, глава Ассоциации ресторанов и гостиниц Днепра Елена Булах в комментарии OBOZ.UA рассказывает: искать персонал стало втрое труднее. Многие женщины уехали за границу, а мужчины – защищают страну в составе ВСУ. "Оставшиеся часто хотят неаргументированные зарплаты. Люди должны отрабатывать свою зарплату... Персонал искать стало очень тяжело. Те, кого находят, не имеют опыта и сразу хотят себе зарплаты такие, как до большой войны зарабатывали те, у кого уже есть высокий уровень квалификации", – жалуется Булах.

Персонал ищут в том числе в профессиональных учебных заведениях, добавляет глава профильной ассоциации. Квалифицированные работники становятся едва ли не самым ценным ресурсом. И за этот ресурс в условиях дефицита приходится платить больше.

Зарплаты в данной отрасли выросли до 15 тыс. грн. Два года назад, в первом квартале 2022 года, украинцы в гостинично-ресторанном бизнесе зарабатывали всего 10,5 тыс. грн. Несмотря на значительный рост, до средней зарплаты HoReCa еще далеко. Частично это объясняется тем, что в заведениях питания часто практикуют выплату официально только минимальной зарплаты, а остальные – в конвертах.

На втором месте по темпам роста зарплат оказалось строительство. В среднем за год зарплаты в этой отрасли выросли на 44%, притом что зарплата все еще составляет в среднем всего 14,5 тыс. грн.

Строительство – отрасль, которая пострадала от дефицита кадров больше всего. На стройплощадках традиционно было больше вакансий для мужчин. Мобилизация привела к тому, что компании теряли целые бригады. "У нас ТЦК выходил на дежурство на въезд на объект. Им что нужно? У них свой план, который должны выполнять. Мы не против, мобилизация должна быть, конечно. Но разве они не понимают, что когда вот так приходят на один конкретный объект и вырывают бригады, это же остановка работы, простой. Это разве кому-нибудь на пользу?" – жалуется один из киевских застройщиков, пожелавший не называть свое имя.

Для восстановления разрушенных объектов строительство должно развиваться едва ли не самыми активными темпами. Однако обеспечить это без кардинальных изменений не получится. И только повышением зарплат проблему не решить.

На третьем месте по уровню роста зарплат оказалась отрасль "водного транспорта". Здесь в среднем украинцы стали зарабатывать за год на 42% больше. В среднем украинцы получают 26 тыс. грн. До большой войны, в первом квартале 2022-го, в этой отрасли в среднем платили 12,6 тыс. грн.

Еще одна проблема – большое количество нетрудоустроенных

В Украине на 12% сократилась рабочая сила (на 2,1 млн человек), говорится в совместном отчете министерств экономики и финансов. И это без учета мобилизованных работников. Более того, около половины рабочей силы в Украине неактивна – не работает и не ищет работу, тогда как почти три четверти работодателей в стране отмечают, что испытывают нехватку кадров.

"Ситуация осложняется довоенной проблемой Украины – быстрым старением и сокращением населения. По прогнозам, возвращающиеся беженцы увеличат численность рабочей силы до 16,0-16,4 миллиона человек в 2026 году, что все еще на 0,9-1,3 миллиона меньше, чем довоенный рекорд в 17,3 миллиона человек в 2021 году. Это подтверждает необходимость привлечения большего количества рабочей силы, стимулирования возвращения беженцев и увеличения участия рабочей силы, особенно среди женщин, для поддержания экономического восстановления", – говорится в отчете.

То есть в условиях рекордного дефицита кадров в Украине все еще половина трудоспособных не работает и не ищет работу. Львиная доля – действительно работает без официального трудоустройства. "Усиливается конкуренция бизнеса за работников, это один из факторов роста средних зарплат и доходов населения в целом", – отмечают в отчете НБУ.

Опрос Министерства экономики показал: большинство работодателей считают, что причина дефицита кадров – мобилизация. Среди причин называли:

мобилизацию – 67%;

эмиграцию за границу – 54%;

низкую зарплату – 36%;

внутреннюю миграцию – 21%.

Треть работодателей считает, что решить проблему поможет сотрудничество с агентствами по трудоустройству. Еще 31% – повышение заработной платы. При этом компании считают, что дефицит кадров – это большая проблема, чем угроза безопасности. Так, среди главных проблем называют:

58% – невозможность найти квалифицированных работников;

42% – недостаток финансирования;

40% – безопасность бизнеса;

25% – конкуренция;

24% – цепи поставок.

Ситуация на рынке труда будет оставаться сложной и после завершения полномасштабной войны. Более того, дефицит кадров может только усилиться. А дефицит работников составит около 4 млн человек. Чтобы решить проблему, ежегодно необходимо будет возвращать значительное количество украинцев в Украину или привлекать 300 тыс. мигрантов (оценки Института демографии и социсследований).