В Украине "исчезнут" все госпредприятия: что появится вместо них

В Украине запустили масштабную реформу, включающую реорганизацию всех государственных предприятий. Вместо них будут образованы акционерные общества (АО) или общества с ограниченной ответственностью (ООО).

Как сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук, соответствующие решения были приняты на правительственном заседании 8 сентября. Действие постановлений не распространяется на предприятия, которые уже начали преобразование по старым процедурам.

Что изменится для госпредприятий

В течение 6 месяцев все государственные предприятия должны быть трансформированы в АО или ООО с 100%-й государственной собственностью или ликвидированы.

Решение об организационной форме принимает учредитель предприятия . Разница заключается в том, что в ООО капитал состоит из долей, а в АО – из акций, то есть ценных бумаг (они продаются на фондовом рынке и подпадают под государственное регулирование).

. Разница заключается в том, что в ООО капитал состоит из долей, а в АО – из акций, то есть ценных бумаг (они продаются на фондовом рынке и подпадают под государственное регулирование). В случае отсутствия решения о преобразовании или ликвидации Кабмин передаст имущественный комплекс госпредприятия Фонду государственного имущества , который решит, что с ним делать дальше: закрыть предприятие или приватизировать его имущественный комплекс.

, который решит, что с ним делать дальше: закрыть предприятие или приватизировать его имущественный комплекс. До назначения согласно уставу за руководителями новосозданных компаний закрепят должность исполняющих обязанности .

. Имущество, которое находилось в хозяйственном ведении государственного предприятия, перейдет в уставный капитал компании-правопреемницы .

. Предприятия смогут и в дальнейшем пользоваться активами, не подлежащими приватизации, и имуществом на праве оперативного управления без права отчуждения (узуфрукт).

(узуфрукт). Все разрешительные документы, лицензии и сертификаты, выданные госпредприятию, остаются действующими и для правопреемников (в пределах выданных сроков).

Соответственно запрещается создание юридических лиц в организационно-правовых формах государственного предприятия. Речь идет о государственных коммерческих и некоммерческих предприятиях, а также казенных предприятиях.

Правительство рекомендовало органам местного самоуправления применять аналогичный порядок и для коммунальных предприятий.

В чем заключается реформа

28 августа в Украине утратил силу Хозяйственный кодекс (соответствующий закон был принят еще в январе) – значительная часть его положений либо дублировала нормы специальных законов, либо устарела. Это положило начало трехлетнему переходному периоду, в течение которого будут сохранять силу отдельные положения Хозяйственного кодекса.

Таким образом Украина должна перейти к упрощенной системе организационно-правовых форм, в соответствии с европейскими стандартами ведения бизнеса. То есть останутся только общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества и подобные современные корпоративные формы.

