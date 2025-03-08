В Украине инвалидность продают по цене до $25 тысяч: депутаты покупают группами, а заработкам врачей могут позавидовать мультимиллионеры

В Украине во время полномасштабной войны стоимость оформления инвалидности из-за коррупционных схем взлетела в десятки раз. Вместе с тем, значительно увеличился и спрос. Если до большой войны инвалидность оформляли для получения пенсии (в случае прокуроров – очень высокой пенсии), то сейчас главная цель – уклониться от мобилизации. В 2021 было всего 804 судебных решения, в которых упоминались МСЭК, а в 2024 таких решений – уже более 2,5 тысячи.

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Даже если анализировать только преступления, упомянутые в материалах судебных дел, коррупционеров можно обнаружить почти во всех крупных медицинских учреждениях, которые проводят обследование и предоставляют справки для дальнейшего оформления инвалидности. Судя по материалам, самые дорогие услуги – в Киеве. За 25 тыс. долларов группа сотрудники "Киевской городской клинической больницы скорой помощи" оказывала услуги "под ключ". Врачи сдавали вместо пациентов анализы, оформляли стационар, отчитывались о несуществующем лечении и выписывали фейковые диагнозы, а также давали детальные рекомендации по общению с медицинской комиссией. При этом в районной больнице одной из областей почти такую же услугу год назад через медсестру можно было получить всего за 11-16 тыс. грн.

Услугами коррупционеров в белых халатах пользовались даже депутаты облсоветов, которые организованными группами получали инвалидность с одним и тем же диагнозом "нарушения поясничных и других межпозвонковых дисков". Схема помогла некоторым врачам обогатиться на десятки и даже сотни миллионов гривен. Максимальный размер незаконного обогащения, которое удалось установить в рамках досудебного расследования, составляет 137 млн грн. Столько смогла собрать заслуженный врач, которая на протяжении многих лет возглавлял медицинскую комиссию.

О том, как в Украине продают инвалидность и кто за это (не) понесет наказание – читайте в материале OBOZ.UA.

Секрет простого врача: десятки участков, шестикомнатные квартиры в центре Киева и сотни миллионов

Врач, которая десятилетиями возглавляла Хмельницкий МСЭК, могла незаконно обогатиться на 137 млн грн. Именно такую сумму правоохранители смогли обнаружить у Татьяны Крупы, которая сейчас находится под арестом. Женщина стала символом коррупции среди лечебных комиссий. Она вместе с подчиненными врачами-членами комиссии не только оформила инвалидность десяткам прокуроров, она десятилетиями принимала решение по определению инвалидности. Последние несколько лет инвалидность позволяла избежать мобилизации, а до этого – обеспечивала пожизненную выплату от Пенсионного фонда.

Масштабы обогащения Крупы поражают. Не каждый крупный бизнесмен, у которого есть компаниям с миллиардными оборотами, может потратить 137 млн грн на себя. Крупа, как считают правоохранители, смогла. OBOZ.UA проанализировал десятки судебных дел, участниками которых являются члены МСЭК и ВЛК. Суммы, указанные в делах, впечатляют. При этом далеко не все мультимиллионеры в белых халатах стали фигурантами уголовных производств.

Например, врач Винницкой МСЭК Виктор Власюк, на которого вместе с супругой оформлено 29 объектов недвижимости, в том числе шестикомнатная квартира в центре столицы, уволился только с 1 февраля 2025-го. Главный врач этой же МСЭК Юлия Даниленко уволилась около недели назад, в конце февраля 2025-го. На врача вместе с мужем оформлено 25 земельных участков, автомобили Tesla Model3, Mitsubishi Pajero и Mitsubishi Outlander. В реестре судебных решений не удалось найти упоминаний о расследованиях, в которых фигурируют упомянутые врачи. Поэтому они считаются невиновными.

Даже после скандалов вокруг МСЭК и взяток коррупционная система продолжает действовать. В схемах, как удалось выяснить стражам порядка, принимают участие целые врачебные коллективы. К примеру, сейчас в Шевченковском районном суде Киева находится дело, фигуранты которого – группа врачей. Они, согласно с материалами дела, собирали по 25 тыс. долларов с военнообязанных мужчин за то, чтобы оформить им инвалидность. За такую сумму врачи фактически оказывали услуги в формате "все включено": водили мужчин по кабинетам, оформляли все справки и даже сами сдавали вместо призывников анализы.

Организовали схему супруги-киевляне. На них пожаловался один из военнообязанных. За 25 тыс. долларов они организовали ему обследование и стационарное лечение в Киевской городской клинической больнице скорой помощи. Но при этом он ни дня не лечился, медикаменты не принимал. К схеме, по версии следствия, были привлечены:

бывший глава ВЛК КНП "Киевская Городская Клиническая больница Скорой Медицинской Помощи" и и.о. директора "Киевская Городская Клиническая больница Скорой Медицинской Помощи";

"Киевская Городская Клиническая больница Скорой Медицинской Помощи"; врач токсиколог КНП "Киевская Городская Клиническая больница Скорой Медицинской Помощи";

КНП "Киевская Городская Клиническая больница Скорой Медицинской Помощи"; кардиолог КНП "Киевская Городская Клиническая больница Скорой Медицинской Помощи".

Продолжение лечения организовали в КНП "Броварская многопрофильная клиническая больница". Оказалось, что в схеме участвовала заведующая отделением неврологии. Взятку платили по частям: сначала 5 тыс. долларов, а затем – после окончания "лечения" и заключения по инвалидности – еще 20 тыс. долларов. Супруги убеждали, что также хорошо знают главу Днепровской МСЭК в Киеве, и, получив выписки из двух больниц, можно будет легко оформить инвалидность второй группы. Так и получилось, свидетель, задокументировавший преступление, за свои деньги получил заключение Днепровского МСЭК в г. Киеве о ІІ группе инвалидности.

Врачам инкриминируют вымогательство неправомерной выгоды за оказание влияния (ст. 369-2 УКУ). Максимальная санкция предусматривает лишение свободы до восьми лет с конфискацией имущества.

Чем меньше город, тем дешевле инвалидность

В Лычаковском районном суде Львова продолжают рассматривать дело ряда врачей и должностных лиц, которые оценивали свои услуги по оформлению инвалидности здоровым военнообязанным мужчинам всего лишь в 4500 долларов. В схеме, как удалось выяснить в рамках досудебного расследования, принимали участие представители Сервисного центра одного из района Львова, сотрудник Пенсионного фонда во Львовской области, члены Галицкой межрайонной МСЭК и врачи "Львовского областного центра МСЭК".

Легче всего оформить инвалидность жителям небольших населенных пунктов. Например, Монастырищенский районный суд Черкасской области рассматривает дело против медсестры, которая "способствовала" оформлению документов всего за 11 тыс. грн. Как говорится в деле, житель Монастырище получил повестку для направления на ВЛК и в тот же день обратился к медсестре консультативно-диагностического отделения КНП "Монастырищенская БЛ". Она сказала, что документы может оформить врач-невропатолог, но услуга будет платной.

Мужчина встретился с медсестрой возле киоска и передал ей 6 тыс. грн. За эти деньги сделали вывод о непригодности к военной службе. При этом, шесть тысяч гривен должны были разделить между председателем ВЛК, врачом и медсестрой. Мужчине написали диагноз: "хроническая гипертоническая дисциркуляторная энцефалопатия ІІІ степени на фоне гипертонической болезни ІІІ степени, риск очень высок с частыми осложненными гипертоническими кризами с повторно перенесенным мозговым ишемическим инсультом". Далее еще за 5 тыс. грн ему оформили стационар, чтобы с полученными справками пойти в МСЭК и оформить инвалидность. Правда, речь идет о событиях, которые произошли более года назад, так что такса могла возрасти.

Пользуются услугами коррупционных врачей даже депутаты. В Печерском районном суде Киева рассматривают дело по уголовному производству №12024000000002183. В материалах говорится, что целый ряд депутатов областных советов получали себе инвалидность в МСЭК, на которую не имели права.

"В ходе досудебного расследования проверяются сведения о должностных лицах Областных центров медико-социальной экспертизы и депутатов областных советов, которые в период военного положения, злоупотребляя служебным положением, с целью собственного обогащения, путем подделки документов, без прохождения соответствующих обследований, незаконно получили справки о наличии инвалидности (МСЭК)", – говорится в материалах.

Сколько стоила такая "услуга", неизвестно. Но следователям удалось обнаружить фиктивную инвалидность у депутатов Запорожского и Херсонского областных советов. Они получили справки, начиная с 24 февраля 2022 года. Главная цель – уклониться от мобилизации. Местным политикам диагностировали "Нарушения поясничных и других межпозвонковых дисков с радикулопатией".

"В результате вышеуказанных неправомерных действий, депутаты областных советов указанные заключения об установлении определенной группы инвалидности, которые являются одним из действенных способов уклонения от общеобязательной военной мобилизации, могут использоваться из корыстных побуждений, поскольку на основании указанных незаконно выданных выводов (МСЭК) последним безосновательно начисляется пенсия, что наносит тяжелые последствия интересам государства", – говорится в материалах дела.

Как уже удалось выяснить OBOZ.UA, прокуроров, которые, в том числе с помощью инвалидности получали ранние пенсии через суды, так и не уволили. Им продолжают ежемесячно платить десятки тысяч гривен из ПФУ. По всей вероятности, врачи, погоревшие на взятках, также могут сохранить не только незаконно заработанное состояние, но и свои рабочие места.