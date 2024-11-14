Возобновление авиаперелетов в Украине: эксперт назвал два условия

Открытие аэропортов на территории Украины, пока идет война с Россией, является лишь риторическим вопросом. Самолеты авиакомпаний не могут летать без страховки, а страховые компании требуют, чтобы над Украиной было закрыто небо. Но партнеры нашей страны не раз говорили, что не готовы это обеспечить.

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Об этом заявил OBOZ.UA авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко. Он напомнил, что официально представители украинских властей не давали обещания открыть аэропорты до завершения войны.

О возможном возобновлении полетов из Украины заявили страховики. Без страховки самолетов авиаперевозчики не будут осуществлять рейсы, поэтому Романенко назвал это необходимым условием для запуска авиасообщения.

"Достаточное условие – и (президент України. – Ред.) Зеленский, и советник главы офиса Подоляк сказали, что возобновление работы аэропортов может быть осуществлено только при полном закрытии украинского неба для российских ракет и беспилотников. То есть страховщики говорят, что они готовы в случае последнего условия, полного закрытия украинского неба, с января начать только при этом условии", – отметил авиаэксперт.

Романенко отметил, что 19 октября представители аэропорта Борисполь заверили, что для его подготовки к возобновлению работы понадобится не больше месяца. В Украине готовы начать подготовку и использование воздушного пространства почти сразу после завершения боевых действий.

"То есть снова возникает та самая необходимая составляющая, необходимая компонента. То есть ситуация в целом выглядит так, пока идет война, об этом мы можем говорить только в теории", – подчеркнул Валерий Романенко.

Следует отметить, что в последнее время в Украине активно обсуждается возобновление авиасообщения. Министерство развития общин и территорий даже презентовало дорожную карту по открытию воздушного пространства Украины в условиях военного положения.

Старший партнер компании по управлению рисками Marsh McLennan Криспин Эллисон считает, что полеты гражданской авиации могут возобновиться уже к концу января 2025 года. Предположительно, их будут осуществлять самолеты 5 или 6 авиакомпаний из аэропорта "Львов" или "Борисполь". В то же время, пока никто точно не знает, когда возможно будет восстановить пассажирские полеты в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам авиационного эксперта Богдана Долинце, российские "Шахеды" не представляют угрозы для гражданских самолетов в воздухе из-за ограничения их высоты, но они могут быть опасны для аэропортов. Полный запрет на полеты остается, рассматриваются лишь ограниченные возможности для возобновления рейсов в случае усиления ПВО.

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