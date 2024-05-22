В Украине хотят расширить число уголовных статей: нардепы проголосовали за борьбу с кол-центрами

Народные депутаты проголосовали за законопроект №10190 о борьбе с кол-центрами – в первом чтении. "За" – 267 голосов. Цель документа – усилить борьбу с т.н. черными кол-центрами, которые благодаря завладению персональными данными выманивают у людей деньги.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. Он отметил: законопроект дополняет Уголовный кодекс новыми статьями. В частности:

электронно-коммуникационное мошенничество (190-1);

создание, руководство электронно-коммуникационной мошеннической организацией, а также участие в ней (255-4);

привлечение к участию в электронно-коммуникационной мошеннической организации.

"Принятие законопроекта позволит правоохранительным органам привлекать к ответственности лиц, совершающих мошеннические действия с использованием электронной коммуникации и/или технических средств электронных коммуникаций", – говорится в пояснительной записке к документу.

В ней же отмечается, что сегодня в Украине, "особенно в условиях действия правового режима военного положения", существует множество видов мошеннических схем, отрабатываемых на потребителях финансовых услуг. В частности, хищение денег с банковского счета путем введения в заблуждение его владельца, "добровольно передающего персональную информацию о себе".

Другой вариант схем – похищение персональной информации с помощью фишинговых схем. Что становится основой для похищения уже денег.

"Принятие законопроекта обеспечит установление ответственности за противоправный сбор, хранение, обработку и использование персональных данных, информации, содержащей банковскую тайну... создание, руководство электронно-коммуникационной мошеннической организацией, а также за участие и привлечение к участию в таковой", – говорится в пояснительной записке к проголосованному в первом чтении законопроекту.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале мая в Одессе ликвидировали большой "кол-центр", рабочие которого выманивали средства у иностранцев. Организаторам схемы обмана грозит до 8 лет лишения свободы.

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