Депутаты Рады предлагают легализовать порно в Украине: что предусматривает законопроект

В Верховной Раде Украины началась подпись под законопроектом о декриминализации порноконтента. Документ планируют зарегистрировать уже в период текущей недели.

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Об этом написал в своем Telegram депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк. Он призвал нардепов подписывать законопроект и "разгрузить правоохранительные органы от "контрольных закупок" у вебкам-моделей".

Депутат подчеркнул, что законопроект предлагает пересмотреть действие 2 статей Уголовного кодекса:

301 – касается ввоза, производства и распространения порно;

302 – касается организации "мест разврата".

Так, статью 301 предлагают изложить в новой редакции, которая будет предусматривать наказание только за распространение порнографического контента без согласия изображенного в нем лица или за распространение порнографии среди несовершеннолетних. В свою очередь статью 302 предлагают упразднить вообще.

В целом, уголовная ответственность останется исключительно за:

порно без согласия (порноместь, deep fake);

экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия);

порно с детьми и для детей.

"Над текстом работали рабочей группой с правоохранительным комитетом, BRDO и другими общественными организациями и даже госорганами. Поэтому уважаемые коллеги-депутаты, законопроект уже в СЕДО, номер карточки 1287728. Всех желающих призываю подписать до утра пятницы. Давайте все же разгрузим правоохранительную организацию органы от "контрольных закупок" у вебкам-моделей. Есть у них куча других амбициозных задач даже в рамках расследований нашей ВСК", – заявил Железняк.

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