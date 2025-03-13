В Украине переписали цены на два ключевых продукта: что будет дальше

В феврале 2025 года в Украине значительно подорожали яйца (+3,5%) и подсолнечное масло (+3,4%) из-за роста себестоимости, сезонных факторов и спекулятивных настроений на рынке. Однако удешевление подсолнечника может в будущем стабилизировать цены на растительное масло, а вот яйца будут оставаться дорогими из-за высоких затрат на их производство.

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Об этом рассказал глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии " Минфину ". По данным Госстата, в феврале 2025 года больше всего подорожали яйца и подсолнечное масло – на 3,5% и 3,4% соответственно.

Это стало неожиданностью для многих потребителей, ведь в конце прошлого года цены на яйца, которые до этого били рекорды, внезапно упали на 30% из-за перепроизводства и конкуренции среди производителей. Как объясняет эксперт, производители яиц отказались от скидок из-за нескольких факторов:

рост себестоимости производства: удорожание комбикормов явилось основным драйвером повышения цен. Поскольку котировки зерна на мировых рынках растут, производители вынуждены компенсировать издержки;

сезонные факторы: февральские морозы привели к увеличению расходов на обогрев птицефабрик;

февральские морозы привели к увеличению расходов на обогрев птицефабрик; активизация экспорта: часть продукции пошла на внешние рынки, что снизило предложение внутри страны.

Таким образом, внутренний рынок снова испытал влияние экспорта, что в этот раз сыграло против украинских потребителей. Ситуация на рынке растительного масла связана с рекордными ценами на сырье. В январе-феврале 2025 года стоимость семян подсолнечника стабильно росла, что отразилось на конечных ценах на растительное масло. Основные факторы, повлиявшие на удорожание:

дефицит сырья: многие аграрии придерживали подсолнечник, надеясь на дальнейший рост цен;

многие аграрии придерживали подсолнечник, надеясь на дальнейший рост цен; спекулятивные настроения: закупочные цены на семена повышались на 500–1000 грн за тонну за неделю, что стимулировало аграриев не продавать продукцию;

закупочные цены на семена повышались на 500–1000 грн за тонну за неделю, что стимулировало аграриев не продавать продукцию; сокращение переработки. Некоторые масложировые заводы (МЭЗ) вынуждены были остановиться или уменьшить объемы переработки из-за нехватки сырья.

В начале марта 2025 г. мировые цены на масло стали снижаться на фоне новостей о возможном повышении пошлин США на товары из ЕС (Европейский Союз). Это привело к падению закупочных цен на украинский подсолнечник – за неделю они снизились на 500 грн за тонну.

По прогнозам Всеукраинского аграрного совета, ожидаемый уровень цен на подсолнечник составит около 28 000 грн за тонну, что ниже ожиданий в 29–29,5 тыс. грн. грн. Однако этот фактор еще не повлиял на конечную стоимость масла для потребителей, ведь дешевле подсолнечник только начал поступать на переработку.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине значительно подорожала еда – в общем, с февраля-2024 по февраль-2025 цены увеличились на 15%. Однако, например, конкретно на сливочное масло – сразу на 32,2%, а на яйца – только на 1,8%.

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