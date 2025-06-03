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В Украине готовятся к новому масштабному "большому строительству": что хотят построить в Черниговской области

Роман Костюченко
Рынки и компании
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В Украине готовятся к новому масштабному 'большому строительству'

В Нежине Черниговской области построят новый корпус центральной городской больницы – Кабмин принял постановление, утвердившее выделение средств на проведение работ. Стоимость строительства составит 35 млн евро.

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Об этом сообщил городской голова Нежина Александр Кодола. Он также:

  • Заверил, что за эти средства будет не только построено здание нового корпуса больницы, но и закуплено оборудование для него.
  • Опубликовал часть Порядка использования средств, согласно которому, проект будет реализован в рамках госпрограммы "Строительство, модернизация и оснащение здравоохранительных учреждений" по рамочным договорам между правительствами Украины и Франции.
В Нежине Черниговской области построят новый корпус центральной городской больницы

"Кабинет Министров Украины принял постановление, которое утвердило выделение средств на модернизацию нашей городской больницы. Благодаря финансированию мы сможем построить новый корпус больницы и обеспечить его новым медицинским оборудованием", – говорится в сообщении.

Стоимость строительства составит 35 млн евро

При этом утверждается: выделенное финансирование поможет улучшить условия для пациентов и медицинского персонала. А кроме того, заверил Кодола, "обеспечить надлежащий уровень медицинских услуг".

Мер Нежина утверждает, что будет не только построено здание нового корпуса больницы, но и закуплено оборудование для него

В то же время, во Львове проведут реконструкцию улицы Миколайчука, в процессе чего построят трамвайные пути. Что, утверждают в горсовете, станет одним из самых масштабных инфраструктурных проектов, реализуемых в городе за последние годы.

"Это важный проект для жителей района ул. Миколайчука и всех, кто пользуется услугами Первого медицинского объединения Львова. В том числе пациентов центра реабилитации UNBROKEN ... где проходят лечение и реабилитацию наши воины и пострадавшие от войны украинцы", – сообщили в самом Львовском горсовете.

При этом подчеркивается: общий проект предусматривает реконструкцию дороги протяженностью 2,6 км. Работы будут выполнятся поэтапно.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине строят европейскую железнодорожную колею. Ее прокладывают от Чопа к Ужгорода.

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