В Украине готовятся к новому масштабному "большому строительству": что хотят построить в Черниговской области

В Нежине Черниговской области построят новый корпус центральной городской больницы – Кабмин принял постановление, утвердившее выделение средств на проведение работ. Стоимость строительства составит 35 млн евро.

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Об этом сообщил городской голова Нежина Александр Кодола. Он также:

Заверил, что за эти средства будет не только построено здание нового корпуса больницы, но и закуплено оборудование для него.

Опубликовал часть Порядка использования средств, согласно которому, проект будет реализован в рамках госпрограммы "Строительство, модернизация и оснащение здравоохранительных учреждений" по рамочным договорам между правительствами Украины и Франции.

"Кабинет Министров Украины принял постановление, которое утвердило выделение средств на модернизацию нашей городской больницы. Благодаря финансированию мы сможем построить новый корпус больницы и обеспечить его новым медицинским оборудованием", – говорится в сообщении.

При этом утверждается: выделенное финансирование поможет улучшить условия для пациентов и медицинского персонала. А кроме того, заверил Кодола, "обеспечить надлежащий уровень медицинских услуг".

В то же время, во Львове проведут реконструкцию улицы Миколайчука, в процессе чего построят трамвайные пути. Что, утверждают в горсовете, станет одним из самых масштабных инфраструктурных проектов, реализуемых в городе за последние годы.

"Это важный проект для жителей района ул. Миколайчука и всех, кто пользуется услугами Первого медицинского объединения Львова. В том числе пациентов центра реабилитации UNBROKEN ... где проходят лечение и реабилитацию наши воины и пострадавшие от войны украинцы", – сообщили в самом Львовском горсовете.

При этом подчеркивается: общий проект предусматривает реконструкцию дороги протяженностью 2,6 км. Работы будут выполнятся поэтапно.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине строят европейскую железнодорожную колею. Ее прокладывают от Чопа к Ужгорода.

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