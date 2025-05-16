В Украине готовятся к новому масштабному "большому строительству": что хотят построить во Львове

Во Львове проведут реконструкцию улицы Миколайчука, в процессе чего построят трамвайные пути. Что, утверждают в горсовете, станет одним из самых масштабных инфраструктурных проектов, реализуемых в городе за последние годы.

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Об этом сообщили в самом Львовском горсовете. Там отметили:

Соответствующая проектная документация уже утверждена.

В дальнейшем будет объявлен международный тендер на выполнение работ – ведь для реализации проекта привлекаются грантовые средства от правительства Франции.

"Это важный проект для жителей района ул. Миколайчука и всех, кто пользуется услугами Первого медицинского объединения Львова. В том числе пациентов центра реабилитации UNBROKEN ... где проходят лечение и реабилитацию наши воины и пострадавшие от войны украинцы", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: общий проект предусматривает реконструкцию дороги протяженностью 2,6 км. Работы будут выполнятся поэтапно.

В то же время, в Житомирской области намерены построить плавучую солнечную электростанцию (СЭС) – на реке Тетерев. Ожидается, что ее мощность составит 40 МВт, чего должно хватить для обеспечения большей части потребностей Житомира – ведь, рассказали в правительственной инициативе "Штаб сплоченных общин":

Городу при экономном использовании нужно примерно 55 МВт.

Для стабильной работы всей энергосистемы – до 85 МВт.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине строят европейскую железнодорожную колею. Ее прокладывают от Чопа к Ужгорода.

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