В Украине готовятся к новому масштабному "большому строительству": что хотят построить в Житомирской области

В Житомирской области намерены построить плавучую солнечную электростанцию (СЭС). Ожидается, что ее мощность составит 40 МВт, чего должно хватить для обеспечения большей части потребностей Житомира.

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Об этом сообщили в правительственной инициативе "Штаб сплоченных общин". Там отметили: СЭС хотят построить на реке Тетерев.

"Мощность запланированной станции – 40 МВт, что позволит покрыть большую часть потребностей Житомира. Городу при экономном использовании нужно примерно 55 МВт, а для стабильной работы всей энергосистемы – до 85 МВт", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: запланированная к постройке СЭС является частью обширной стратегии перехода к климатической нейтральности к 2050 году. Кроме того, утверждается, она также "отвечает государственной политике в сфере энергетической безопасности".

Вместе с тем, в украинской энергетике существенно изменилась ситуация – с установлением ясной и теплой погоды активизировалась работа солнечных электростанций (СЭС), что усилило энергосистему дополнительным объемом генерации. Впрочем, потребность в экономном потреблении ресурса не исчезла – ведь:

В часы вечернего пика потребления энергии солнца уже нет, а потому ее нужно замещать другими типами генерации.

Это может быть проблематично – из-за разрушений энеергообъектов после российских обстрелов.

В связи с этим, рассказали в "Укрэнерго", украинцам стоит стараться использовать мощные электроприборы в период с 10:00 до 18:00. Ведь несмотря на то, что в дневное время активная работа солнечных электростанций создает избыток мощности в энергосистеме, их производительность приходится ограничивать.

Энергетики объяснили: этот избыток "сложно преодолеть за счет экспорта" – поскольку в соседних государствах установленная ​​мощность СЭС либо такая же, либо еще больше, чем в Украине. Соответственно, с помощью солнечной генерации нельзя:

балансировать энергосистему;

рассчитывать на определенный процент покрытия потребления в будущем.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в правительстве утверждают, что после окончания отопительного сезона (30 апреля) тариф на электроэнергию в Украине останется на прежнем уровне. Таким образом, после этого срока – в частности, в мае, июне и т. д. – украинцы продолжат платить за свет 4,32 грн за 1 кВт*ч.

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