Ситуация в энергетике существенно изменилась: в "Укрэнерго" обратились к украинцам

В украинской энергетике существенно изменилась ситуация – с установление ясной и теплой погоды активизировалась работа солнечных электростанций (СЭС), что усилило энергосистему дополнительным объемом генерации. Впрочем, потребность в экономном потреблении ресурса не исчезла – ведь в часы вечернего пика потребления энергии солнца уже нет, а потому ее нужно замещать другими типами генерации. Что может быть проблематично – из-за разрушений энеергообъектов после российских обстрелов.

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Об общей ситуации сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: в связи с этим украинцам стоит стараться использовать мощные электроприборы в период с 10:00 до 18:00.

При этом подчеркивается: несмотря на то, что в дневное время активная работа солнечных электростанций создает избыток мощности в энергосистеме, их производительность приходиться ограничивать. Ведь этот избыток "сложно преодолеть за счет экспорта" – поскольку в соседних государствах установленная ​​мощность СЭС:

такая;

еще больше, чем в Украине.

В то же время, отмечается, с помощью солнечной генерации нельзя балансировать энергосистему или рассчитывать на определенный процент покрытия потребления в будущем. Дело в зависимости от "непрогнозируемых в длительной перспективе погодных факторов".

"Сейчас разница между облачным и солнечным днями равна мощности нескольких энергоблоков больших тепловых электростанций. В таких условиях очень важно соблюдать рекомендации по переносу энергопотребления на дневное время в солнечные дни", – резюмировали энергетики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Украине удалось пройти отопительный сезон без массовых отключений электроэнергии и отопления, несмотря на российские удары по энергетике. Только за эту зиму РФ организовала 9 массированных атак на украинскую инфраструктуру, а с начала полномасштабной войны поразила более 63 тыс. объектов энергетики.

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