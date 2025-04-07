Украинцам назвали тариф на свет с 1 июня: сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч

В правительстве утверждают, что после окончания отопительного сезона (30 апреля) тариф на электроэнергию в Украине останется на прежнем уровне. Таким образом, после этого срока – в частности, в мае, июне и т.д. – украинцы продолжат платить за свет 4,32 грн за 1 кВт*ч.

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О том, что тариф не собираются менять, сообщил ранее премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, в настоящее время в правительстве не обсуждают повышения коммунальных расценок.

"У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время", – сказал он.

В то же время, квитанции об оплате коммунальных услуг – за свет, газ, воду и т.д. – следует хранить в течение минимум 5 лет. Дело в том, что они могут помочь решить возможные споры с поставщиками и стать доказательствами в потенциальных судебных делах.

Как говорится в материале "На пенсии", хотя исковая давность по спорам подобного рода истекает через 3 года с момента возникновения проблемной ситуации, поставщики могут растянуть срок рассмотрения дела. А потому лучше перестраховаться.

Кроме того, отмечается, квитанции могут пригодится и в других случаях. К примеру, если произойдет сбой в системе хранения данных. Либо же если данные об оплате утеряны и восстановлены некорректно или не полностью.

Также наличие квитанции поможет, если произойдет путаница в платежах из-за, к примеру, изменения тарифов. Либо же если возникнет проблема из-за ошибки сотрудников компаний-поставщиков коммунальных услуг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы, получающие газ от "Нафтогаза" (а таких – 98% всех потребителей в стране), могут рассчитывать на скидку в 1% на оплату счета за голубое топливо – и таким образом экономить. Однако для этого нужно вовремя платить за газ – до 15-го числа каждого месяца.

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