В Украине готовят налоги для "ФОПов" по польской модели: Гетманцев раскрыл планы

Министерство финансов Украины совместно с Международным валютным фондом (МВФ) рассматривают возможность перехода страны на польскую систему налогообложения "ФОПов" (физлиц-предпринимателей). Польская модель предусматривает более мягкие лимиты, а разные виды деятельности облагаются разными ставками налога.

Об этом рассказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. "Изучив примеры нескольких стран мы взяли за образец польскую модель, которая является для нас наиболее близкой. Сейчас рассматриваем возможность ее имплементации в Украине", – рассказал он в интервью "Новини.Live".

Так, по его словам, над вопросом работают Минфин Украины и МВФ. Предполагается, что новая модель налогообложения должна быть "цивилизованной, простой, прозрачной, понятной", а также "давала возможность поддерживать малый бизнес, а не закрывать глаза на то, как играют с налогами крупные предприятия".

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Гетманцев объяснил, что польская модель налогообложения ФЛП предусматривает более высокие лимиты по операциям – 2 млн евро, тогда как в Украине лимит составляет 7,8 млн грн (198 тыс. евро). Кроме того, ставки налогов различаются для разных видов деятельности.

К примеру, в Польше торговля облагается налогом 3%, низкий налог установлен также на производство. Низким налогом облагается и производство. А налоги на услуги значительно выше и составляют от 12% до 20%.

"Наша задача – отграничить малый бизнес от среднего и крупного. Это сейчас основная проблема единого налога и системы налогообложения малого бизнеса... В этом и заключается проблема налогообложения единым налогом – невозможность разграничить большой и средний бизнес от малого, когда большой бизнес мимикрирует под малый", – сказал Гетманцев.

Напомним, "ФОПы" третьей группы в Украине ежеквартально платят единый налог 5% от дохода и ежемесячно 1430 грн (22% от минимальной зарплаты ) единого социального взноса. Это позволяет нечестным работодателям не платить налоги с зарплат. Ведь в случае белого трудоустройства каждый месяц с зарплаты сотрудника нужно отчислять 18% налога на доход физлиц, 1,5% на военный сбор и 22% ЕСВ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине проект бюджета на 2024 год, который утвердил и передал в Раду Кабмин, рассчитан без изменения налоговых ставок. Однако из-за повышения минимальных стандартов увеличится и часть налогов.

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