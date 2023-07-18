В Украине готовят отмену фиксированного курса доллара: аналитик назвал сроки

В Украине планируется переход с фиксированного курса доллара к плавающему. Эта цель указана в обновленной стратегии Национального банка. И, вероятно, фиксированный курс могут отменить в начале 2024 года.

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Такой прогноз озвучил финансовый аналитик ICU Михаил Демкив. Он напомнил, что стратегия является частью договоренностей Украины и Международного валютного фонда.

"Один момент, на который я хотел бы обратить особое внимание в этом документе, – то, что написано между строк, а именно фокус на переход к плавающему курсу. Сейчас официальный курс доллара является фиксированным к гривне, и приблизительно год назад его переставили с 29 грн на текущие 36 грн. И очень многие делали для себя прогнозы, будет ли еще один подобный шаг по перестановке курса на новый фиксированный уровень. Скорее всего, его не будет, по крайней мере, я так читаю этот документ", – отметил Демкив.

По его словам, вместо пересмотра фиксированного курса в сторону повышения, Нацбанк примет решение "отпустить" гривню. Однако это произойдет не очень скоро.

"Не уверен, что до конца этого года, возможно, где-то в начале следующего нас ждет переход к ситуации, когда СМИ снова каждый день будут обнародовать курс НБУ, и он будет меняться. Наверное, не очень резко, учитывая все ограничения, которые еще существуют, но постепенно он будет колебаться в обе стороны", – спрогнозировал Демкив.

При этом в самом НБУ конкретных сроков перехода к плавающему курсу доллара не устанавливают, о чем заявляли неоднократно. В Нацбанке уверяют: на такой шаг пойдут только при условии наличия соответствующих макроэкономических показателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, объявленная Россией остановка зернового соглашения не приведет к быстрой девальвации гривни. Однако в случае окончательного прекращения морского экспорта зерна Нацбанку придется увеличить продажу иностранной валюты примерно на $1 млрд в месяц, и это будет иметь другие последствия.

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