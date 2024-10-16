В НБУ оценили лимит на карточные переводы для украинцев: Пышный заявил о непоколебимой позиции

Введение лимита в 150 тыс. грн в месяц на денежные переводы с карты на карту призвано предотвратить уклонение от уплаты налогов. Поэтому Национальный банк Украины (НБУ) сохраняет твердую позицию по этому вопросу и считает введение ограничений правильным шагом.

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Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный. "НБУ и дальше будет занимать непоколебимую позицию — все участники финансового рынка должны соблюдать требования законодательства, в частности в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, и бороться с безлицензионной деятельностью", – сказал Пышный в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Глава Нацбанка напомнил, что ограничение вводилось, в первую очередь, для борьбы с "дропами". Объем таких операций, обслуживающих схемы уклонения от уплаты налогов, может достигать сотен миллиардов гривен. В итоге эти средства недополучает государственный бюджет, который особенно остро нуждается в средствах из-за роста оборонных расходов.

Пышный объяснил, что новый лимит усложняет для "дропов" проведение незаконных операций. "Мы существенно убираем "шумы" случайных и несистемных подозрительных операций для того, чтобы четче увидеть сигналы и паттерны противозаконной деятельности", – отметил глава НБУ.

По его словам, режим функционирования финансового сектора не предусматривает толерантности к схемам уклонения от уплаты налогов. "Мы понимаем, что установление соответствующих пруденциальных лимитов на P2P-операции является крайне необходимым решением", – резюмировал Пышный.

Напомним, ограничение на денежные переводы P2P в виде лимита в 150 тыс. грн в месяц начало действовать с 1 октября 2024 года. Предполагается, что оно будет временным – лимит пока ввели всего на 6 месяцев, т.е. до 1 апреля 2025-го.

В НБУ уже отмечали, что по его данным, 98% клиентов банков не заметят ограничений, т.к. переводят в месяц менее 150 тыс. грн. Кроме того, были определенные опасения, что ограничения помешают донатить, но лимит не применяется для счетов волонтеров.

Кроме того, ограничение касается только P2P-операций и не затрагивает переводы по IBAN. Это международный формат банковского счета, используемый для облегчения международных платежей и идентификации счетов в банках по всему миру. Украинские банки уже начали упрощать процесс осуществления таких переводов.

Те, кому лимит на переводы должен создать проблемы, – это "дроперы". Схема завязана на то, что некоторые украинцы "продают" или "сдают в аренду" свои карточные счета. В результате их используют для отмывания крупных сумм. Через счета одного дропера могут проходить за год миллионы гривен.

Банки должны сами останавливать подозрительные операции, но далеко не всегда с этим справляются, потому НБУ пошел на введение общих ограничений. Дроп-схемы используют почти во всех странах мира, однако в Украине за последние годы они приобрели значительные масштабы. Их, среди прочего, активно используют:

теневые (или нелегальные) рынки: от продажи контрафакта до наркотиков и оружия;

мошенники: они собирают на дроп-счета средства своих жертв;

те, кто пытается уйти от налогообложения: например, некоторые игроки азартного рынка.

Как сообщал OBOZ.UA, обслуживание ФЛП в 2024 году стало приоритетом для многих банков, разработавших новые продукты. Однако требования финансового мониторинга остаются строгими, и предпринимателям должны быть готовы предоставлять дополнительную информацию для проверки своих операций.

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