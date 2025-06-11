В Украине сорвалась приватизация госбанков? Почему государство так и не продало ни одного учреждения

В Украине забуксовала приватизация госбанков – предметных разговоров по этой теме на высоком уровне нет, по крайней мере, с середины 2024-го. Среди причин – отсутствие у Минфина возможности активно работать на этом треке из-за нехватки кадров, а также макроэкономическая неопределенность из-за войны. Таким образом, ожидать, что в ближайшее время состоится, к примеру, уже анонсированная продажа Sense Bank, не стоит.

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Об этом говорится в материале Forbes. Отмечается: по последнему правительство "честно готовилось к приватизации, но все стихло".

"Осенью 2024‐го Верховная Рада приняла закон об особенностях продажи акций государства в банках. Теперь законодательство позволяет продавать любую долю, а не только 100%, как было ранее, а также предусматривает участие международных доноров в отборе финансовых советников по продаже и процедуре самой продажи. Отбор таких советников для Укргазбанка и Sense Bank – один из пунктов действующего меморандума Украины и МВФ. Он должен был завершиться до конца марта, однако Минфин по состоянию на 10 июня не сообщал о результатах", – отмечают аналитики.

Еще одной причиной пробуксовывания приватизации, подчеркивается, является независимая оценка качества активов, которую НБУ должен провести по договоренности с МВФ с привлечением независимых экспертов. Дело в том, что, по словам главы НБУ Андрея Пышного, она должна состояться только "после завершения активной фазы боевых действий".

Важную роль, по словам аналитиков, играет и то, что госбанки стали большим источником наполнения госбюджета, чем были до войны. Так:

В 2024 году они уплатили эквивалент 2,1 млрд долларов налогов и дивидендов.

В 2021-м было 1,7 млрд долларов.

"Опыт показывает, что государство должно остаться владелицей отдельных банковских активов", – признает глава НБУ Андрей Пышный. Отмечая: четкой стратегии по этому поводу нет.

Какой госбанк точно не продадут

Вместе с тем, подчеркивается, "Укрэксимбанк" является единственным из госбанков, который, скорее всего, не приватизируют. Ведь, по словам члена Наблюдательного совета банка Виктории Страховой, он является "основным банком для работы с оборонкой".

В то же время, отмечается, ПриватБанк можно продать очень быстро. Ведь "есть банки, готовые платить за лидерскую позицию на рынке".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы предпочитают хранить свои деньги в государственных банках. По состоянию на 1 мая на них приходилось 61,7% от общего количества вкладов.

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