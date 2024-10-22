В Украине дорожает один из ключевых продуктов: цены начнут падать еще не скоро

На рынке яиц в Украине наблюдается рост цен на 31%, который будет продолжаться в течение осенне-зимнего периода из-за повышения себестоимости производства. Однако есть надежда на стабилизацию весной, если экономические условия улучшатся.

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Об этом OBOZ.UA рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович. В период с начала октября средняя стоимость десятка яиц поднялась с 27,5 до 40-45 грн в зависимости от региона и поставщика.

Этот рост связан с несколькими ключевыми факторами, влияющими на рынок как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Основные причины роста цен

увеличение себестоимости производства: одной из основных причин удорожания яиц является рост затрат на производство. Корма для птицы, энергия, необходимая для поддержания оптимальных условий в птицефермах, а также затраты на логистику существенно выросли из-за инфляции и экономических условий. Стоимость кормов, являющихся одной из основных составляющих в себестоимости яиц, выросла из-за повышения цен на зерно, что напрямую влияет на конечную цену продукта;

одной из основных причин удорожания яиц является рост затрат на производство. Корма для птицы, энергия, необходимая для поддержания оптимальных условий в птицефермах, а также затраты на логистику существенно выросли из-за инфляции и экономических условий. Стоимость кормов, являющихся одной из основных составляющих в себестоимости яиц, выросла из-за повышения цен на зерно, что напрямую влияет на конечную цену продукта; сезонность: с наступлением холодного периода производство яиц, естественно, снижается. Курицы в условиях уменьшения светового дня и холодов несут меньше яиц, что приводит к понижению предложения на рынке. Это приводит к дополнительному давлению на цены, поскольку спрос остается на высоком уровне, а количество доступной продукции уменьшается.

Эксперты прогнозируют, что рост цен на яйца может продолжаться в осенне-зимний период. Стоимость может добиться новых максимумов, если ситуация с себестоимостью производства не изменится или предложение яиц не вырастет. Помните, что подобная ситуация уже наблюдалась в предыдущие годы, когда рынок испытывал дефицит продукции из-за сезонных факторов и высокой себестоимости.

Однако с наступлением весны, когда птицефабрики вернутся к более активному производству, цены могут стабилизироваться. Это будет возможно при улучшении экономической ситуации и снижении затрат на производство.

По данным профильного портала, в октябре десяток яиц от известных торговых марок продают по 45-79 грн. Речь идет о яйцах в фирменных упаковках, которые обычно дороже, но именно они – самые популярные.

В то же время, как показал мониторинг OBOZ.UA, яйца 1-й категории без торговой марки и фирменной упаковки традиционно можно купить гораздо дешевле. К примеру, в сетях "АТБ" и "Фора" такие продают по 49 грн, в "Варусе" - по 53 грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине продолжает расти спрос на картофель и белокочанную капусту, что приводит к повышению их цен. В то же время сезонный спрос на тыкву накануне Хэллоуина также вызвал его подорожание.

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