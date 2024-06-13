В Украине дом возле леса продают за тысячу долларов: как выглядит жилье

В Украине дом недалеко от леса стоимостью до тысячи долларов можно купить в небольшом селе. При этом речь идет о жилье, нуждающемся в капитальном ремонте.

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Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. В Черниговской области в с. Понорница можно купить дом площадью 60 квадратов всего за 30 тыс. грн. Речь идет о небольшом здании из трех комнат. Вместе с домом продается 100 соток земли.

До леса и озера – менее одного километра. "Продам дом возле леса с одним гектаром земли. Документы на дом свежие. Понорница. Черниговская область", – говорится в объявлении.

В селе Мануйловка Кировоградской области продается здание общей площадью 70 квадратов за 41 тыс. грн. В доме есть 4 комнаты, 25 соток земли.

"Дом находится в довольно живописном природном месте: рядом река, большой травяной берег, на котором можно выкармливать домашних животных и птицу. Есть 4 комнаты, в одной из них находится ванна с выводом воды на улицу в сточную яму. Печное отопление. дворе колодец с вкусной водой. Кухня на 2 половины".

На территории растут шесть яблонь, одна груша, четыре куста винограда, орех. Есть огород площадью 12 соток. Останов транспорта недалеко от ворот дома.

Как сообщал OBOZ.UA, между тем в Одессе продают квартиру-пентхаус за 3 млн долларов. В ней есть 8 комнат на трех уровнях. Все они с видом на море и побережье. Продавец утверждает, что квартира является "идеальным аналогом частного дома".

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