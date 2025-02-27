В Украине будут отключать электроэнергию: какой график введут 28 февраля
В Украине 28 февраля будут применять графики отключения электроэнергии, но только для промышленности и бизнеса. Почасовые отключения света для бытовых потребителей пока не планируются.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". Отмечается, что время применения графиков для предприятий:
- с 5:00 до 10:00;
- с 16:00 до 22:00.
"Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется. Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак", – говорится в сообщении.
Энергетики уточнили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Чтобы не пропустить важную информацию, следует проверять обновления на сайтах или других официальных страницах облэнерго:
Напомним, несмотря на отсутствие почасовых графиков, бытовым потребителям в Украине все же могут отключать свет. Такие отключения связаны не с дефицитом электроэнергии в энергосистеме, а с повреждениями сетей из-за российских обстрелов. К примеру, 26 февраля такие отключения фиксировались в Одесской и Днепропетровской областях.
В Минэнерго при этом подсчитали, что с 24 февраля 2022 года энергетическая инфраструктура Украины столкнулась с беспрецедентными вызовами, с которыми не сталкивалась ни одна страна в мире. За эти годы враг нанес более 30 массированных комплексных атак по энергообъектам.
"Россия прибегла к безумному энергетическому террору, пытаясь погрузить нас в темноту. Украинская энергетика стала целью российских террористических атак с первых дней широкомасштабного вторжения. За эти три года Россия нанесла более 30 массированных комплексных атак по объектам украинской энергетической инфраструктуры, общий ущерб от которых составляет миллиарды долларов", – отметил министр энергетики Герман Галущенко.
Такие атаки регулярно включают использование 100-300 различных средств поражения, одновременно атакующих объекты электрогенерации, подстанции, линии электропередачи, газовую инфраструктуру. Кроме того, РФ продолжает ежедневно точечно обстреливать энергетику, в том числе объекты, критичные для работы АЭС, и создает угрозу ядерной катастрофы. Также было оккупировано 18 ГВт генерации, включая ГЭС, ТЭС и Запорожскую АЭС.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как найти свои графики отключений света и разобраться с таблицами. Это может пригодиться в случае, если ограничения затронут и бытовых потребителей.
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