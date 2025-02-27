В Украине будут отключать электроэнергию: какой график введут 28 февраля

В Украине 28 февраля будут применять графики отключения электроэнергии, но только для промышленности и бизнеса. Почасовые отключения света для бытовых потребителей пока не планируются.

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Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". Отмечается, что время применения графиков для предприятий:

с 5:00 до 10:00;

с 16:00 до 22:00.

"Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется. Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак", – говорится в сообщении.

Энергетики уточнили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Чтобы не пропустить важную информацию, следует проверять обновления на сайтах или других официальных страницах облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Напомним, несмотря на отсутствие почасовых графиков, бытовым потребителям в Украине все же могут отключать свет. Такие отключения связаны не с дефицитом электроэнергии в энергосистеме, а с повреждениями сетей из-за российских обстрелов. К примеру, 26 февраля такие отключения фиксировались в Одесской и Днепропетровской областях.

В Минэнерго при этом подсчитали, что с 24 февраля 2022 года энергетическая инфраструктура Украины столкнулась с беспрецедентными вызовами, с которыми не сталкивалась ни одна страна в мире. За эти годы враг нанес более 30 массированных комплексных атак по энергообъектам.

"Россия прибегла к безумному энергетическому террору, пытаясь погрузить нас в темноту. Украинская энергетика стала целью российских террористических атак с первых дней широкомасштабного вторжения. За эти три года Россия нанесла более 30 массированных комплексных атак по объектам украинской энергетической инфраструктуры, общий ущерб от которых составляет миллиарды долларов", – отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Такие атаки регулярно включают использование 100-300 различных средств поражения, одновременно атакующих объекты электрогенерации, подстанции, линии электропередачи, газовую инфраструктуру. Кроме того, РФ продолжает ежедневно точечно обстреливать энергетику, в том числе объекты, критичные для работы АЭС, и создает угрозу ядерной катастрофы. Также было оккупировано 18 ГВт генерации, включая ГЭС, ТЭС и Запорожскую АЭС.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как найти свои графики отключений света и разобраться с таблицами. Это может пригодиться в случае, если ограничения затронут и бытовых потребителей.

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