В Украине будут отключать электроэнергию из-за морозов? В "Укрэнерго" обратились к населению

В Украине не ожидается отключения электроэнергии даже в случае прогнозируемого похолодания. Единственной причиной возможных ограничений электроснабжения могут быть обстрелы энергоструктур со стороны российских войск.

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Об этом сообщили в НАК "Укрэнерго", опровергнув информацию в некоторых СМИ и Telegram-каналах относительно вынужденных отключений электроэнергии из-за "прогнозируемого синоптиками существенного похолодания на всей территории Украины".

"НЕК "Укрэнерго" опровергает такую информацию, ведь прогнозов по ограничению электроснабжения пока нет. Прогнозируемый уровень снижения температуры не повлечет за собой существенных проблем и не обусловит необходимость применения мер ограничения", – пишут энергетики.

Они заверили, что ситуация в украинской энергосистеме остается стабильной. Кроме того, все возможные сценарии прорабатываются, в частности – на случай резкого понижения температуры воздуха.

"Напоминаем, что единственной причиной вынужденного применения отключений всегда было и остается разрушение энергетической инфраструктуры в результате российских ракетно-дроновых атак. Пожалуйста, доверяйте только официальным источникам информации и прислушивайтесь к рекомендациям энергетиков", – призвали в "Укрэнерго".

Ранее в январе директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предупредил, что в феврале украинцам могут вернуть графики отключений света, если температура упадет ниже -5°C. Впрочем, в настоящее время украинская энергосистема работает стабильно благодаря значительным усилиям по восстановлению поврежденной инфраструктуры. Однако российские атаки на критические объекты остаются основной угрозой ее функционированию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Польша готова увеличить поставки электроэнергии на Украину, если Словакия прекратит свои поставки. Решение зависит от запроса украинской стороны, а польские операторы готовы к возможному экспорту.

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