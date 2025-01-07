Угрозы Фицо не сработали: одна из стран ЕС согласилась обеспечить Украину электроэнергией в случае отказа в Словакии

Польша готова увеличить поставки электроэнергии на Украину, если Словакия прекратит свои поставки. Решение зависит от запроса украинской стороны, а польские операторы готовы к возможному экспорту.

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Такое заявление сделала министр климата и окружающей среды Польши Паулина Генниг-Клоска, комментируя позицию премьер-министра Словакии Роберта Фицо по поводу возможного сокращения помощи Украине, об этом пишет Reuters. Польша, по словам Генниг-Клоски, способна увеличить объемы поставок электроэнергии в Украину, но только при условии, что Украина попросит об этом.

"Польша сможет увеличить продажи электроэнергии в Украине, но только если Украина об этом попросит. Наш оператор готов, дело лишь в том, захочет ли Украина или придется им воспользоваться. Поведение Фицо направлено против Европы", - подчеркнула министр.

В конце декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна может прекратить поставки электроэнергии в Украину с 1 января 2025 года. Это стало реакцией на решение Украины не продлевать соглашение о транзите российского газа, срок действия которого истек 1 января 2025 года.

Фицо также анонсировал возможное сокращение помощи украинским беженцам и выдвинул требование компенсации убытков, которые Словакия понесла из-за прекращения транзита газа из России. "Прекращение транзита российского газа через Украину будет иметь радикальные последствия для всех в Евросоюзе, но не для России" , – заявил Фицо.

Соглашение между Украиной и Россией о транзите газа, заключенное в 2019 году, завершилось 1 января 2025 года. Украина официально объявила о прекращении транспортировки природного газа из России через свою территорию, заявив, что это решение окончательно. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что транзит российского газа – это "миллиарды на крови" и поэтому его продление было невозможно по моральным причинам.

Польские энергетические операторы могут увеличить объемы экспорта, что может компенсировать потенциальные потери от прекращения словацких поставок. Генниг-Клоска подчеркнула, что решение по поставкам зависит от официального запроса со стороны украинского правительства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Приднестровье с 3 января действуют жесткие графики веерных отключений света из-за нехватки энергоресурсов. Кризис усилил отказ сепаратистских властей от европейской помощи и закупок газа на открытых рынках.

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