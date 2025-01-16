Украинцам могут вернуть отключение света: при каких условиях введут графики

Если в феврале температура упадет до -5°C и ниже, украинцам могут вернуть графики отключений света. Пока энергетическая система стабильна, но защита критических объектов остается ключевой задачей.

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Об этом сообщил директор центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии СМИ. В настоящее время украинская энергосистема работает стабильно благодаря значительным усилиям по восстановлению поврежденной инфраструктуры.

Однако российские атаки на критические объекты остаются основной угрозой ее функционированию. Харченко отмечает, что кафиры направляют удары на компрессорные станции газохранилищ, которые расположены на поверхности, стремясь разрушить энергетический баланс страны.

Несмотря на постоянные атаки, полной катастрофы удалось избежать. Эксперты утверждают, что повреждения компрессорных станций не повлияли на значительное влияние на общее состояние энергетической системы. Кроме того, российские попытки атаковать газохранилища на западе страны тоже оказались тщетными. Ситуация с отключениями света зависит от нескольких ключевых факторов:

морозный февральский прогноз: если температура опустится ниже -5°C, спрос на электроэнергию вырастет, что может спровоцировать возврат графиков отключений;

если температура опустится ниже -5°C, спрос на электроэнергию вырастет, что может спровоцировать возврат графиков отключений; резервы и подготовка: благодаря опыту прошлой зимой Украина смогла укрепить энергетическую систему, но потенциальные угрозы сохраняются;

благодаря опыту прошлой зимой Украина смогла укрепить энергетическую систему, но потенциальные угрозы сохраняются; российские атаки: кафиры продолжают наносить удары по инфраструктуре, и хотя их попытки пока не имеют катастрофических последствий, риск сохраняется.

Александр Харченко отмечает, что страна работает по положительному плану и уже располагает необходимыми резервами оборудования для противодействия возможным проблемам. Однако он советует не зарекаться: ситуация может измениться и стабильность весны и лета будет зависеть от действий врага и погодных условий.

Защита критических объектов, в том числе компрессорных станций, остается стратегической задачей. Сами газохранилища, расположенные на глубине более 1,5 км, поразить невозможно. Основная цель российских атак – объекты на поверхности. Для усиления защиты государство активно работает над укреплением противовоздушной обороны и обеспечением резервного оборудования.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Польша готова увеличить поставки электроэнергии на Украину, если Словакия прекратит свои поставки. Решение зависит от запроса украинской стороны, а польские операторы готовы к возможному экспорту.

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