Продукты неизвестного происхождения на сумму свыше 100 млн грн поставляли в тюрьмы: что выявила проверка

В 2025-2026 годах в украинские тюрьмы поставлялись продукты на сумму свыше 100 млн гривен по документам о качестве и безопасности, имеющим признаки подделки, а часть указанных в них производителей вообще не выпускала соответствующие товары. Факты поставок продуктов неизвестного происхождения выявлены в большинстве регионов Украины, а правоохранительные органы уже расследуют почти 400 уголовных дел.

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Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины (ОГПУ). При поставке продуктов в учреждения исполнения наказаний компании должны были подтверждать происхождение, качество и безопасность товаров.

Для этого поставщики предоставляли декларации производителей и другую сопроводительную документацию. Формально такие документы должны были гарантировать, что продукция изготовлена конкретным предприятием и соответствует установленным требованиям. Однако проверка выявила серьезные несоответствия.

Как установили прокуроры и правоохранители, часть предприятий, названия которых были указаны в документах в качестве производителей, фактически соответствующую продукцию вообще не производила. Таким образом, документы, сопровождавшие продукты питания, имеют признаки подделки. В то же время возникает вопрос о реальном происхождении продуктов, поступавших в пенитенциарные учреждения.

Продукты неизвестного происхождения обнаружили в большинстве регионов

Проверки показали, что проблема могла носить системный характер. Факты поставок продуктов питания неустановленного происхождения прокуроры выявили в большинстве областей Украины. То есть речь идет не об единичной партии товара или нарушении со стороны одного поставщика.

Общая стоимость продуктов, которые в 2025-2026 годах поставлялись в учреждения Государственной уголовно-исполнительной службы по сомнительной документации, превышает 100 млн гривен. Из-за возможной подделки документов установить настоящего производителя отдельных партий продукции и проверить соблюдение требований к их изготовлению может быть сложнее.

Особое внимание правоохранители уделяют вопросу безопасности такого питания. Ведь документы производителя используются, в частности, для подтверждения происхождения и качества продукции.

Правоохранители возбудили почти 400 уголовных дел

Масштаб выявленных нарушений подтверждает и количество уголовных дел. В настоящее время правоохранительные органы расследуют почти 400 уголовных дел, связанных с поставками продуктов в пенитенциарные учреждения.

Расследование ведется по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, проверяются факты возможной растраты бюджетных средств при закупке и поставке продуктов питания. Также правоохранители расследуют возможную подделку официальных документов и служебный подлог.

В ходе проверок правоохранители выявили и отдельные случаи возможного хищения продуктов, которые уже находились в учреждениях исполнения наказаний. Один из таких эпизодов зафиксировали в Закарпатье. По данным следствия, сотрудники одного из пенитенциарных учреждений могли незаконно завладеть почти тонной мясной и рыбной продукции.

Прокуроры совместно с территориальным управлением Государственного бюро расследований установили, что продукты якобы планировали в дальнейшем продать. Таким образом, продукты питания, которые должны были использоваться для нужд пенитенциарного учреждения, могли попасть в незаконный оборот.

Двум должностным лицам предъявлен подозрение

По делу о продуктах в Закарпатье двум сотрудникам учреждения уже предъявлены подозрения. Речь идет о завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители должны установить все обстоятельства возможного завладения продуктами, а также других лиц, которые могли быть причастны к этой сделке.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине расследуют присвоение бюджетных средств при закупке беспилотников для сектора безопасности и обороны. Следствие проверяет государственные контракты почти на 7 млрд грн, а также возможное искусственное завышение стоимости БПЛА, использование фиктивных индивидуальных предпринимателей и схем легализации средств.

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