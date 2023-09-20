В центре Киева нардеп строит небоскреб с въездом через больницу: на этом месте запрещено строить высотки

В центре Киева возродили скандальное строительство – на месте, где нельзя строить здания выше 27 метров, возводят небоскреб высотою 100 метров. Стройку затеивают на склоне, где уже происходило схождение почвы. Собственник компании-заказчика строительства – внефракционный нардеп, бывший регионал Виктор Бондар. О том, как смогли начать строительство и кто за этом стоит, читайте в материале OBOZREVATEL.

100-метровый небоскреб на склоне в центре Киева: как будет выглядеть ЖК и законно ли это

На Кловском склоне, в самом центре столицы, строят очередную стеклянную многоэтажку. Техника заезжает через территорию Александровской больницы, так как сам участок фактически является прилегающей к больнице территорией. Начало работ привело к очередному скандалу. Местные жители пытаются остановить стройку. Склон находится в аварийном положении, в 2016-м здесь уже было схождение почвы.

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Речь идет о ЖК Egoist Residence на ул. Мечникова, 7. В интернете есть иллюстрация проекта. Как говорится в материалах дела 752/12078/20, здесь собираются построить 33-этажное здание (в СМИ также была версия о том, в ЖК будет 36 этажей). Пять этажей будет под землей, также возведут подземный паркинг. Всего в центре столицы планируют продать 201 квартиру.

"Вместо многофункционального комплекса фактически организовано строительство жилого комплекса, при разрешенной застройке в 27 метров запланировано возведение 100 метрового 33-этажного жилого дома в зоне охраняемого ландшафта. Кроме того, генподрядчиком в октябре-ноябре 2019 года, под видом устройства ливневой канализации, а также укрепления склонов проводились работы по устройству фундамента жилого комплекса", – говорится в материалах дела.

OBOZREVATEL обнаружил в реестре судебных решений десятки документов о будущем ЖК. Заказчик строительства – компания "Будинформ". Компания еще в 2004-м на 15 лет получила в аренду участок земли площадью 0,22 га. Назначение участка – для строительства, эксплуатации и обслуживания жилого дома с офисными помещениями и встроенной автостоянкой. Градостроительные условия и ограничения выданы в 2010-м, однако в 2013-м они стали недействительными из-за закона "О регулировании градостроительной деятельности".

Однако ГАСИ все равно выдало разрешение на строительство в 2018-м. Тогда киевляне, которые владеют квартирами рядом с запланированной стройкой, объединились и подали иск в суд. Суд первой инстанции пришел к выводу, что ГАСИ, давая разрешение на строительные работы "действовало вне полномочий, необоснованно, предвзято, недобросовестно, не здраво, без соблюдения принципа равенства перед законом, предотвращая все формы дискриминации".

Однако застройщик продолжил судиться. А когда суды ничем не закончились, то в суд подала компания, которая купила еще не построенные помещения ЖК Egoist Residence. То есть фактически "Будинформ" вместе со своими партнерами годами отстаивали право построить небоскреб на склоне.

Прокуратура в 2012-м добилась судебного решение о разрыве договора аренда земли. Однако, в феврале 2014-го апелляционный суд возобновил срок подачи жалобы, а затем отменил решение о расторжении договора аренды.

Однако, срок аренды закончился закончился в 2019-м. По правилам, если местная власть в течение месяца не принимает решение о прекращении договора аренды, он пролонгируется автоматически. Киевсовет отказал продолжать договор аренды, однако сделал это с опозданием. В результате застройщик в судах отстоял свое право пользоваться землей.

Строительство происходит на аварийном склоне, техника может попасть на территорию участка только через больницу, а сам проект предполагает возвещение здания высотой 100 метров там, где можно строить только здания высотою 27 метров.

Кто строит небоскреб и почему стройку не удается возвести

Собственник "Будинформ" – народный депутат Виктор Бондар, внефракционный (ранее входил в группу "За Майбутнє"). Бондар – бывший регионал, был заместителем главы Государственной таможенной службы (на тот момент ее возглавлял Игорь Калетник).

Бондан – известный в политических и бизнес-кругах деятель. Во времена президентства Виктора Ющенка он был министром транспорта и связи, затем работал в Секретариате президента, был главой Днепропетровской облгосадминистрации. Во времена бывшего президента Виктора Януковича Бондар стал нардепом и присоединился к "Партии регионов".

Затем Бондар вошел в партию "Возрождения", выдвигался в 2019-м в президенты Украины. В 2019-м политик вошел в парламент в качестве самовыдвиженца, однако, как он уже делал ранее, затем он присоединился к "За Майбутнє", потом вновь стал внефракционным.

И хотя в качестве политического деятеля Виктор Бондар остается малозаметным, он умело использует свое влияние. Куда удачнее дела обстоят в бизнесе. Пока Бондар ходит на заседания парламента, его компания строит элитное ЖК в самом центре Киева. Квартиры здесь можно будет продать за сотни тысяч долларов. А на готовом ЖК депутат сможет заработать миллионы долларов.

При этом с учетом, что вместо 27 метров здание будет высотою 100 метров, сам дом находится на склоне, далеко не факт, что в ЖК уже после строительства не возникнут проблемы из-за схождения почвы. Однако вполне вероятно, что к тому моменту площади в элитной многоэтажки уже распродадут и это станет проблемой уже новых собственников.

Правда, строительство небоскреба все еще можно остановить. Для этого достаточно расследовать, каким образом "Будинформ" смогли не просто продлить договор аренды, но и возобновить работы на территории охраняемого ландшафта, почему не соблюдается ограничение по высотности.