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В центре Киева нардеп строит небоскреб с въездом через больницу: на этом месте запрещено строить высотки

Александр Литвин
Рынки и компании
4 минуты
1,3 т.
Кто и как возводит скандальный ЖК

В центре Киева возродили скандальное строительство – на месте, где нельзя строить здания выше 27 метров, возводят небоскреб высотою 100 метров. Стройку затеивают на склоне, где уже происходило схождение почвы. Собственник компании-заказчика строительства – внефракционный нардеп, бывший регионал Виктор Бондар. О том, как смогли начать строительство и кто за этом стоит, читайте в материале OBOZREVATEL.

100-метровый небоскреб на склоне в центре Киева: как будет выглядеть ЖК и законно ли это

На Кловском склоне, в самом центре столицы, строят очередную стеклянную многоэтажку. Техника заезжает через территорию Александровской больницы, так как сам участок фактически является прилегающей к больнице территорией. Начало работ привело к очередному скандалу. Местные жители пытаются остановить стройку. Склон находится в аварийном положении, в 2016-м здесь уже было схождение почвы.

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Речь идет о ЖК Egoist Residence на ул. Мечникова, 7. В интернете есть иллюстрация проекта. Как говорится в материалах дела 752/12078/20, здесь собираются построить 33-этажное здание (в СМИ также была версия о том, в ЖК будет 36 этажей). Пять этажей будет под землей, также возведут подземный паркинг. Всего в центре столицы планируют продать 201 квартиру. 

"Вместо многофункционального комплекса фактически организовано строительство жилого комплекса, при разрешенной застройке в 27 метров запланировано возведение 100 метрового 33-этажного жилого дома в зоне охраняемого ландшафта. Кроме того, генподрядчиком в октябре-ноябре 2019 года, под видом устройства ливневой канализации, а также укрепления склонов проводились работы по устройству фундамента жилого комплекса", – говорится в материалах дела.

Как выглядит проект ЖК

OBOZREVATEL обнаружил в реестре судебных решений десятки документов о будущем ЖК. Заказчик строительства – компания "Будинформ". Компания еще в 2004-м на 15 лет получила в аренду участок земли площадью 0,22 га. Назначение участка – для строительства, эксплуатации и обслуживания жилого дома с офисными помещениями и встроенной автостоянкой. Градостроительные условия и ограничения выданы в 2010-м, однако в 2013-м они стали недействительными из-за закона "О регулировании градостроительной деятельности".

Однако ГАСИ все равно выдало разрешение на строительство в 2018-м. Тогда киевляне, которые владеют квартирами рядом с запланированной стройкой, объединились и подали иск в суд. Суд первой инстанции пришел к выводу, что ГАСИ, давая разрешение на строительные работы "действовало вне полномочий, необоснованно, предвзято, недобросовестно, не здраво, без соблюдения принципа равенства перед законом, предотвращая все формы дискриминации".

Как выглядит участок, который застроят

Однако застройщик продолжил судиться. А когда суды ничем не закончились, то в суд подала компания, которая купила еще не построенные помещения ЖК Egoist Residence. То есть фактически "Будинформ" вместе со своими партнерами годами отстаивали право построить небоскреб на склоне.

Прокуратура в 2012-м добилась судебного решение о разрыве договора аренда земли. Однако, в феврале 2014-го апелляционный суд возобновил срок подачи жалобы, а затем отменил решение о расторжении договора аренды.

Однако, срок аренды закончился закончился в 2019-м. По правилам, если местная власть в течение месяца не принимает решение о прекращении договора аренды, он пролонгируется автоматически. Киевсовет отказал продолжать договор аренды, однако сделал это с опозданием. В результате застройщик в судах отстоял свое право пользоваться землей.

Строительство происходит на аварийном склоне, техника может попасть на территорию участка только через больницу, а сам проект предполагает возвещение здания высотой 100 метров там, где можно строить только здания высотою 27 метров.

Кто строит небоскреб и почему стройку не удается возвести 

Собственник "Будинформ" – народный депутат Виктор Бондар, внефракционный (ранее входил в группу "За Майбутнє"). Бондар – бывший регионал, был заместителем главы Государственной таможенной службы (на тот момент ее возглавлял Игорь Калетник).

Бондан – известный в политических и бизнес-кругах деятель. Во времена президентства Виктора Ющенка он был министром транспорта и связи, затем работал в Секретариате президента, был главой Днепропетровской облгосадминистрации. Во времена бывшего президента Виктора Януковича Бондар стал нардепом и присоединился к "Партии регионов". 

Затем Бондар вошел в партию "Возрождения", выдвигался в 2019-м в президенты Украины. В 2019-м политик вошел в парламент в качестве самовыдвиженца, однако, как он уже делал ранее, затем он присоединился к "За Майбутнє", потом вновь стал внефракционным. 

И хотя в качестве политического деятеля Виктор Бондар остается малозаметным, он умело использует свое влияние. Куда удачнее дела обстоят в бизнесе. Пока Бондар ходит на заседания парламента, его компания строит элитное ЖК в самом центре Киева. Квартиры здесь можно будет продать за сотни тысяч долларов. А на готовом ЖК депутат сможет заработать миллионы долларов. 

При этом с учетом, что вместо 27 метров здание будет высотою 100 метров, сам дом находится на склоне, далеко не факт, что в ЖК уже после строительства не возникнут проблемы из-за схождения почвы. Однако вполне вероятно, что к тому моменту площади в элитной многоэтажки уже распродадут и это станет проблемой уже новых собственников. 

Правда, строительство небоскреба все еще можно остановить. Для этого достаточно расследовать, каким образом "Будинформ" смогли не просто продлить договор аренды, но и возобновить работы на территории охраняемого ландшафта, почему не соблюдается ограничение по высотности. 