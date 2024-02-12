В супермаркетах "отменили" старые цены на популярный продукт: как изменилась его стоимость

В Украине дешевеют помидоры. К примеру, импортируемые из Турции в конце прошлой рабочей недели (9 февраля) стоили у поставщиков на 17% дешевле, чем за 7 дней до этого. Причина – большое предложение при ограниченном спросе. Подешевели томаты и в супермаркетах – при чем, некоторые сорта достаточно серьезно.

О снижении цен сообщили аналитики EastFruit. Они отметили: снижение спроса также привело к тому, что "на складах компаний скапливаются значительные объемы нереализованной продукции".

"Предложение на рынке оставалось избыточным. Одновременно с этим активность покупателей продолжала снижаться. В результате, на складах компаний скапливаются значительные объемы нереализованной продукции, ввиду чего продавцы готовы все чаще уступать в цене покупателям", – говорится в сообщении.

Сколько помидоры стоят в супермаркетах

Снизились цены на помидоры и в крупных сетях супермаркетов. К примеру, красные, по данным "Минфина", 12 февраля продают в среднем по 87,4 грн/кг, что более, чем на 3 грн ниже средней цены января.

В отдельных сетях же красные помидоры стоят от 59,99 до 111 грн/кг. В частности, в:

Metro – 98,71 грн/кг;

Novus – 59,99 грн/кг;

Varus – 79,9 грн/кг;

Megamarket – 111 грн/кг.

Розовые томаты подешевели на 17,21 грн/кг – до средних 123,35 грн. В супермаркетах их продают по:

Auchan – 122 грн/кг;

Metro – 124,7 грн/кг.

Стоимость помидоров сливка снизилась на 14,25 грн/кг – до средних 104,7 грн/кг. В отдельных супермаркетах их продают по 92,9-119 грн/кг. Так, в:

Auchan – 92,9 грн/кг;

Varus – 101,9 грн/кг;

Novus – 119 грн/кг;

Megamarket – 105 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за год – с января-2023 по январь-2024 – цены на еду в Украине выросли на 3,5%. При этом овощи подорожали сразу на 13,1%, а макаронные изделия – всего на 0,3%. В то же время на ряд позиций цены снизились – больше всего на яйца, которые подешевели на 18,7%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!