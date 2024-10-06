Супермаркеты могут "обманывать" украинцев с помощью ценников: что должно быть указано

Информация на ценнике товара должна быть точной, понятной, лаконичной и не вводить в заблуждение покупателя. К примеру, из нее должно быть точно в понятно, за какой вес указана стоимость. Нарушение же этих правил магазинами и супермаркетами может стать причиной для привлечения их к ответственности.

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Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе. Там отметили: на ценниках и указателях цен для продовольственных товаров должны быть отмечены несколько позиций. В частности:

Для весовых товаров.

Название товара, сорт, цена за один килограмм или за 100 граммов.

Для товаров или напитков, продаваемых на разлив.

Название товара или напитка, сорт, цена за единицу емкости или единицу веса.

Для искусственных товаров и напитков в бутылках.

Название товара или напитка, вес или емкость, сорт, цена за штуку.

Для расфасованных товаров.

Название товара, сорт, цена за один килограмм или за сто граммов, вес единицы расфасовки, цена за единицу расфасовки.

"Очень важно соблюдать эти простые правила во избежание неприятных ситуаций, когда потребитель цену за 100 грамм принимает за цену за 1 килограмм. Если вы считаете, что ваши права потребителя нарушены и предприятие отказывается удовлетворить ваши требования в соответствии с действующим законодательством – обращайтесь в Госпродпотребслужбу или ее территориальные органы (по ссылке. – Ред.)", – отметили в Госпродпотребслужбе.

При этом подчеркивается: оформление средств информирования о ценах – собственно, ценников – "производится до поступления товара в торговый зал". А до начала работы сотрудники магазина должны проверить наличие и правильность оформления ценников.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в супермаркетах и других заведениях торговли могут обвешивать своих покупателей. Для этого используются весы, которые не прошли поверки. Однако это является нарушением прав потребителя, а потому покупатели могут обращаться с жалобой в Госпродпотребслужбу или в суд.

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