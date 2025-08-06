В США выставили на аукцион 106-метровую яхту путинского олигарха Керимова: какова стоимость

Американское правительство выставило на аукцион яхту Amadea, конфискованную у российского подсанкционного олигарха Сулеймана Керимова. Начальная стоимость торгов определена на уровне $325 млн, а средства могут быть перечислены на нужды Украины.

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Как сообщает NBC News, аукцион состоится в закрытом режиме 10 сентября. Все участники торгов должны предварительно внести $10 млн задатка.

Подробности аукциона

Администрировать торги поручили частной компании National Maritime Services. "Это, пожалуй, самый зрелищный, самый прихотливый и самый красивый корабль, который кто-либо из нас когда-либо видел. Такая возможность для требовательных владельцев выпадает чрезвычайно редко – возможно, раз в жизни", – заявил во вторник глава компании Боб Тони.

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк пояснил, что средства, которые удастся выручить от продажи суперъяхты Керимова, по закону могут передать Украине.

"По закону, средства от продажи должны пойти на гуманитарную помощь Украине. Инициатива была предусмотрена американским законом, принятым в 2024 году, который позволяет направлять доходы от арестованных российских активов на поддержку украинцев – именно такую модель использовали и раньше. В апреле 2023 года Госдеп объявил о первом таком перечислении – $5,4 млн, конфискованные у Константина Малофеева, пошли на пользу Украине", – написал Власюк.

История ареста Amadea

106-метровая Amadea – один из крупнейших арестованных активов подсанкционных россиян. Ее арестовали на Фиджи в 2022 году по запросу американских властей после того, как выяснилось, что ее владельцем является Керимов.

Яхта имеет восемь кают, и может разместить 16 гостей и 36 членов экипажа. Она была построена в 2017 году по индивидуальному заказу, на борту предусмотрены вертолетная площадка, бассейн, салон красоты, тренажерный зал, два спа-центра, несколько баров и два лифта.

Ее арест стал крупнейшим достижением группы KleptoCapture, созданной в марте 2022 года при министерстве юстиции США для поиска активов людей из окружения Владимира Путина. Однако после прихода к власти нынешнего президента Дональда Трампа и назначения нового генпрокурора США она была расформирована.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в марте 2025 года федеральный суд США отклонил как безосновательный иск бывшего директора "Роснефти" Эдуарда Худайнатова, который претендовал на яхту. Он утверждал, что Amadea принадлежит ему, а в правительстве США заявили, что он является лишь подставным владельцем, который покрывает Керимова, чтобы помочь ему избежать санкций.

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