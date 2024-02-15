США через суд пытаются продать яхту российского олигарха: им приходится за свой счет удерживать огромный экипаж

США попросили у судьи разрешения продать суперяхту стоимостью 300 миллионов долларов, которая принадлежит российскому миллиардеру Сулейману Керимову и была конфискована из-за санкций. Ее содержание стоит 600 тыс. долларов в месяц.

Как пишет Bloomberg, 348-футовый (106-метровый) Amadea был конфискован на Фиджи в апреле 2022 года по требованию правительства США, которое с тех пор платило 600 000 долларов в месяц за содержание. 360 000 долларов тратили на оплату экипажа, 75 000 долларов на горючее и 165 000 долларов на техническое обслуживание, вывоз мусора, еду и другие расходы, говорится в судебных документах США.

По словам правительства, расходы "далеко не скромны", и общественность не должна их оплачивать, пока суд рассматривает вопрос о конфискации судна. Этот спор является результатом деятельности рабочей группы Министерства юстиции, которая занимается активами, в том числе яхтами, самолетами и роскошной недвижимостью попавших под санкции богатых россиян.

США утверждают, что Керимов является собственником и утверждает, что он нарушил санкции, совершив платежи, которые шли американским компаниям или проходили через финансовую систему США. Но бывший глава российской нефтедобывающей компании "Роснефть" Эдуард Худайнатов говорит, что он фактически владелец лодки.

Хотя США отклоняют претензии Худайнатова, они утверждают, что он должен платить за содержание, пока тянется борьба за конфискацию. Поскольку Худайнатов не платит, правительство говорит, что имеет право продать Amadea.

Как ранее писал OBOZ.UA, Хорватия передаст Украине яхту Royal Romance, принадлежащую обвиняемому в госизмене экснардепу и куму президента РФ Путина Виктору Медведчуку – соответствующее решение принял суд города Сплит. После оценки яхты планируют ее продать. Отплыть же арестованное судно с места стоянки не является попыткой скрыть его, чтобы не передавать Украине – наоборот, разрешение на это дал суд. Цель – провести проверку технической способности, плавучести и работы двигателей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!