В США нарушили важную традицию и выпустили золотую монету с Трампом: как она выглядит

Монетный двор США выпустил к Семиквинентарию (250-летию независимости страны) новую коллекционную золотую монету номиналом 1 доллар. В нарушение традиции не изображать на монетах живых политиков, на аверсе этой монеты – портрет действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

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Об этом сообщил министр финансов Скотт Бессент, который опубликовал дизайн новой монеты. Монета является частью более широкой праздничной юбилейной программы и будет ориентирована прежде всего на коллекционеров и нумизматов.

"С изображением президента Трампа она символизирует силу американских ценностей и обещание нации, стремящейся сохранить свободу для всех", – отметил Бессент. Он подчеркнул, что чеканка такой монеты станет "актом почтения к неизменному наследию свободы" и "вечным символом патриотизма".

Лицевая сторона (аверс)

В центре монеты размещен детализированный рельефный профиль-бюст Дональда Трампа в пиджаке, рубашке и галстуке, с его характерной прической и серьезным выражением лица.

в пиджаке, рубашке и галстуке, с его характерной прической и серьезным выражением лица. Сверху по кругу идет надпись LIBERTY ( "Свобода").

"Свобода"). Внизу указаны юбилейные годы – "1776–2026".

Справа от портрета в три строки вычеканен национальный девиз "IN GOD WE TRUST" ("На Бога уповаем"), а под ним – инициалы дизайнера "JFM".

("На Бога уповаем"), а под ним – инициалы дизайнера "JFM". По бокам портрет обрамляют две классические пятиконечные звезды.

Обратная сторона (реверс)

Вместо простого орлана в полёте (большой герб США) на реверсе изображена модифицированная Большая печать США (орлан с расправленными крыльями, держащий оливковую ветвь в одной лапе и 13 стрел в другой).

(орлан с расправленными крыльями, держащий оливковую ветвь в одной лапе и 13 стрел в другой). На щите, расположенном на груди орлана, вычеканена большая цифра "250" – главный символ юбилея независимости.

– главный символ юбилея независимости. Над головой птицы размещен традиционный латинский девиз "E PLURIBUS UNUM" ("Из многих – единое").

("Из многих – единое"). По кругу монеты размещен текст "UNITED STATES OF AMERICA" (вверху) и номинал "ONE DOLLAR" (внизу).

Правовой прецедент

Выпуск этой монеты сопровождается оживленными юридическими и политическими дискуссиями в США. Главная проблема заключается в том, что федеральное законодательство США в целом строго запрещает изображать на национальной валюте и монетах портреты живых лиц.

Чтобы обойти запрет, администрация Трампа и Минфин США использовали в качестве юридического основания специальный закон 2020 года о подготовке к 250-летию США. Он разрешает выпускать особые монеты и медали по специальным эскизам.

Впрочем,в американской истории уже был похожий случай. В частности, портрет 13-го президента США Калвина Кулиджа появился на монетах в 1926 году – также по случаю юбилея (150-летия) независимости страны.

Также ранее OBOZ.UA сообщал о планах администрации Трампа начать выпуск купюры нового и совершенно необычного номинала – $250 с изображением действующего американского лидера на аверсе. Её также хотели приурочить к 250-летию основания США.

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