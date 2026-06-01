В США подтвердили, что хотят выпустить купюру $250 с Трампом: как она будет выглядеть

Администрация президента США Дональда Трампа собирается начать выпуск купюры нового и совершенно необычного номинала – $250 с действующим американским лидером на аверсе. Белый дом выбрал этот номинал неслучайно – ее планируют приурочить к 250-летию основания США, которое будут праздновать 4 июля этого года.

Как сообщает Fortune, это уже подтвердил министр финансов США Скотт Бессент, выступая в Белом доме. Но ситуацию осложняет то, что выпуск новой банкноты должен принять Конгресс – этого еще не произошло.

Что известно о новой банкноте

Бессент подчеркнул, что решение о выпуске новой валюты остается за законодателями, однако ведомство уже провело подготовительную работу. "Мы создали банкноту, потому что должны быть готовы", – пояснил он.

Пресс-секретарь Минфина уточнила, что ведомство осуществило "надлежащее планирование и комплексную проверку" для возможной реализации парламентского мандата по выпуску памятной банкноты к 250-летию основания США.

Законопроект, внесенный конгрессменом-республиканцем Джо Уилсоном из Южной Каролины, предусматривает исключение из действующего закона, запрещающего размещение на американской валюте изображений живых людей. Документ позволил бы размещать на банкнотах портреты действующих и бывших президентов. Бессент подтвердил, что мера разработана конкретно для Дональда Трампа.

Что на банкноте и кто ее разработал

Осенью прошлого года казначей США Брэндон Бич предоставил Бюро гравюры и печати дизайн новой банкноты. На ней размещен портрет Трампа и логотип 250-летия. Дополнительным отличием от других бумажных банкнот стала подпись Трампа. Автором дизайна является британский художник Йен Александер, который сообщил изданию, что обсуждал проект с президентом лично.

Подготовка к выпуску новой банкноты сопровождалась кадровыми изменениями. Бывшая руководитель Бюро гравюры и печати Патриция Солимене сопротивлялась давлению со стороны Бича и его помощника Майкла Брауна, подчеркивая длительные правовые и процедурные требования для выпуска новой валюты.

Впоследствии Солимене перевели на другую должность против ее воли, что открыло путь Брауну к руководству ведомством. Минфин подтвердил, что 18 мая Браун стал исполняющим обязанности директора Бюро гравюры и печати, однако от комментариев относительно статуса Солимене отказался.

