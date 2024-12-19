В списке 11 российских компаний и 17 суден: США ввели повторные санкции за "Северный поток-2"
В среду, 18 декабря, Государственный департамент США объявил о введении повторных санкций против компаний, суден и лиц за участие в строительстве газопровода "Северный поток - 2". Они уже находятся под ограничениями по Закону о защите энергетической безопасности Европы (PEESA).
Также санкции были введены против нескольких новых владельцев судов, ранее заблокированных согласно PEESA. Об этом сообщили на сайте Госдепа.
Там отметили, что ограничения налагаются в соответствии с Указом президента №14024, разрешающим санкции в отношении определенной вредной зарубежной деятельности правительства Российской Федерации.
Так, в санкционный список попали 11 российских компаний, среди которых Nord Stream 2 AG, основатель компании MTV и бывший генеральный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, а также 17 судов.
Подсанкционные организации, физические и юридические лица: Самарский теплоэнергетический имущественный фонд, Акционерное общество "Нобилити", Общество с ограниченной ответственностью "Коксохимтранс", Акционерное общество "Ардал", Общество с ограниченной ответственностью "Фарватер", ООО "КВТ-РУС", ООО "Мортранссервис", Федеральное государственное бюджетное учреждение "Морская спасательная служба", компания MTV, ООО RNCB Insurance, Nord Stream 2 AG и Маттиас Варниг.
Судна, попавшие под санкции: трубоукладчик "Академик Черский", российские судна снабжения "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремета", ANTEY и HERMES, LAMANTIN, FIONA, ARTEMIS OFFSHORE, BAKHTEMIR, BALTIYSKIY ISSLEDOVATEL, FINVAL, "Капитан Беклемишев", MURMAN, NARVAL, SIVUCH, SPASATEL KAREV, UMKA.
Санкционный режим предусматривает замораживание активов в США или под контролем американских граждан или юрлиц, и запрет американцам совершать операции, связанные с имуществом или интересами подсанкционных лиц – кроме исключений, на которые нужно получать разрешение. Это включает в себя запрет передавать подсанционным лицам любые средства, имущество или услуги, а также принимать их от них.
Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз и 12 стран Северной Европы усиливают контроль за "теневым" флотом России, чтобы снизить ее доходы от экспорта нефти и остановить экологические угрозы. Новые меры предусматривают проверки страховых документов, санкции и задержания судов, нарушающих международные нормы.
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