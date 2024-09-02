В сентябре в Украине запустят новый поезд на важном маршруте: цена билетов

"Укрзалізниця" запустила постоянный поезд между Киевом и Одессой. Он будет дневным – рейсы будет осуществлять Интерсити+.

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Об этом сообщили в самой компании. Там отметили:

поезд решили запустить из-за устойчивого спроса на билеты среди пассажиров;

в первый рейс поезд отправится 6 сентября;

он получил номер 763/764.

"Мы взвесили все "за" и "против", оценили спрос и решили, что ничто не остановит поезд, время которого наступило. "Укрзалізниця" назначает на постоянной основе курсирование поезда Интерсити+ между Киевом и Одессой", – говорится в сообщении.

Расписание поезда Киев – Одесса

Как рассказали в "Укрзалізниці", поезд будет отправляться из Киева с 6 сентября по средам, пятницам и воскресеньям в 14:56. Прибывать в Одессу в 22:28.

Из Одессы поезд будет отправляться с 7 сентября по четвергам, субботам и понедельникам в 6:10. Прибывать в столицу в 13:49.

Где купить билеты

Билеты на рейсы будут доступны в приложении "Укрзалізниці". А кроме того:

на сайте;

в чат-боте;

в кассах вокзалов.

Сколько стоят билеты на поезд из Киева в Одессу

На рейс 6 сентября из Киева в Одессу билеты продаются в вагоны 1 и 2 класса. Их цена:

1 класс – 983 грн;

2 класс – 504 грн.

На рейс 7 сентября из Одессы в Киев билеты также продаются в вагоны 1 и 2 класса. Они стоят:

1 класс – 897 грн;

2 класс – 461 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Укрзалізниця" создаст инклюзивный вагон для групповых перевозок пассажиров, пользующихся колесным креслом. Ожидается, что в вагоне будет 4 отдельных купе, в каждом из которых смогут удобно путешествовать 2 человека на колесных креслах и их сопровождающие.

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