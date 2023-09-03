Санду: российский 'Газпром' наврал о $800 млн долга Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что результаты государственного аудита на предприятии "Молдовагаз" не выявили задолженности в $800 млн перед российским "Газпромом", в чем Москва обвинила Кишинев накануне. На следующей неделе молдовское правительство опубликует реальные данные на текущий момент.

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Об этом политик сказала на встрече с представительницами "Женской ассоциации" Гагаузии в Конгазе Комратского района. На ней были подняты вопросы о подготовке молдовского населения к новому отопительному сезону, и расчетам за предыдущий – начатый в 2021 году.

"Хотели быстро обмануть. Оставили нас без газа. Зима на носу. "Давайте быстро подписываете, что вы за 4 года вернёте $800 млн и у вас будет газ". Мы сказали, что не можем это подписать, поскольку это ужасно большие деньги и мы не можем на такое подписаться. Нам сказали: "У вас не будет газа", – тезисно передала Санду диалог с представителями "Газпрома".

Отмечается, что Кишинев выделил аудиторам из Норвегии и Великобритании 800 тыс. евро из Резервного фонда на внешний аудит (проверку) долга АО "Молдовагаз" перед "Газпромом" и "Факторинг Финанс". Аудиторы должны были оценить долг за 30 лет. Что именно они собирались проверять, мы перечисляли здесь. Крайний срок сдачи отчёта изначально был установлен на конец марта 2023 года.

Напомним, ранее Санду заявила, что ее страна не намерена поддерживать агрессоров и убийц ради дешевого газа государства-агрессора. Она убеждена, что к военным преступникам нельзя относиться снисходительно, чтобы "цена на газ была на доллар ниже".

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия потеряла статус главного экспортера газа, который ей удавалось удерживать в течение 50 лет. И, в отличие от нефти, найти альтернативный рынок сбыта газа оказалось невозможно. Для его транспортировки нужно строить дорогостоящую инфраструктуру. Доходы от газа у РФ упали почти на 45%, до 710 млрд рублей (6,8 млрд евро или 7,4 млрд долларов) за первые пять месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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