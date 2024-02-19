В России Порошенко считают экстремистом из-за многомиллиардной помощи ВСУ: адвокат обнародовал документы

Защитник экс-президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков обнародовал решение российского суда, согласно которому лидер "Европейской солидарности" считается экстремистом. Основанием иска со стороны страны-оккупанта было то, что политик передал 3 млрд грн в поддержку Вооруженных сил Украины.

Соответствующие скриншоты юрист изложил в сети Facebook. Суд также принял решение конфисковать липецкую фабрику "Рошен".

"Российский суд по иску заместителя российского генпрокурора в закрытом производстве конфисковал фабрику "Рошен" в Липецке из-за экстремизма Порошенко (sic!). Основанием иска со стороны России было то, что Порошенко экстремист, потому что утверждал, что Россия ворвалась в Украину и потому, что передал три миллиарда в поддержку украинской армии", – пишет Новиков.

Адвокат отметил, что российские органы, очевидно, отстали от графика, ведь на самом деле передано четыре с половиной миллиарда.

Новиков с иронией заметил, что определенный сотрудник прокуратуры РФ, очевидно, получает зарплату за мониторинг Telegram-каналов Петра Порошенко и "Европейской Солидарности", и написание портов и отчетов, из которых "состоят четыре тома судебного дела", поэтому защита намерена использовать его работу по обоснованию взыскания с России средств.

Юрист утверждает, что в прошлом году адвокаты Порошенко направили сообщение о начале процедуры арбитража и взыскании с России компенсации за полную стоимость уничтоженного предприятия, а не за цену того, во что превратилась фабрика сейчас. Новиков подчеркнул, что, "несмотря на черный пиар, с 2014 года предприятие находилось в режиме ликвидации: распродавались остатки со складов, затем оборудование понемногу вывозилось, а что нельзя было вывезти – резалось на металлолом".

Он с сожалением отметил, что конвенция о защите инвестиций трактует РФ как нормальную страну, потому требуется документальное подтверждение даже очевидных фактов.

По словам адвоката, "даже в этом вопросе российский суд помог защитить". Во-первых, к делу приобщили показы бывших рабочих предприятия фабрики, где как раз описывается, как медленно уничтожали фабрику, и российская сторона обвинения сама предоставила их суду", – пишет Новиков.

Во-вторых, подчеркнул юрист, с точки зрения международного права Россия осуществила 100% конфискацию бизнеса из-за политических соображений, и это их собственная официальная позиция. В-третьих, страна-агрессор получила на баланс фабрику, с которой уже нечего взять, потому что российская налоговая служба уже давно все списала с заблокированных счетов предприятия.

То есть, как резюмирует адвокат, для России эта конфискация выгоды не принесет, а наш иск в арбитраж не повлияет.

В 2018 году украинский журналист Роман Цымбалюк подтвердил, что фабрика Roshen в российском Липецке действительно не работает. "Здесь давно ничего не производят", – заявил Цымбалюк, посетив фабрику.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее было сорвано участие Петра Порошенко в Мюнхенской конференции по безопасности, а также встречи с политиками в Польше и Израиле. Несмотря на полученные официальные приглашения для Порошенко, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук не подписал командировку. Причиной якобы стало обращение руководителя ГУР Кирилла Буданова по поводу "вероятной опасности" для Петра Порошенко во время пребывания в Европе.

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