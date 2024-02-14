'Это позор для Украины': в 'ЕС' заявили, что власти сорвали участие Порошенко в Мюнхенской конференции и переговоры в Польше и Израиле

Власти сорвали участие Петра Порошенко в Мюнхенской конференции по безопасности, а также встречи с политиками в Польше и Израиле. Несмотря на полученные официальные приглашения для Порошенко, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук не подписал командировку. Причиной якобы стало обращение руководителя ГУР Кирилла Буданова по поводу "вероятной опасности" для Петра Порошенко во время пребывания в Европе.

Об этом лидер "Европейской Солидарности" сообщил на брифинге после встречи сопредседателей фракции "ЕС" и председателя комитета по вопросам интеграции Украины в Евросоюз с Русланом Стефанчуком.

Пятый Президент напомнил, что 1 декабря его также незаконно не выпустили в Вашингтон, где были запланированы встречи с американскими сенаторами и конгрессменами.

"Первый раз вы опозорили СБУ, когда они написали абсолютно дурацкое письмо, которое сейчас боятся показывать в суде. Сейчас уже позорят ГУР. Вы можете, чтобы смеялись над вами, но я не позволю, чтобы смеялись над украинскими воинами, тем более в день, когда ГУР совместно с другими подразделениями ВСУ провели блестящую операцию по ликвидации крупного десантного корабля. С чем, пользуясь возможностью, передаю поздравления", – сказал Порошенко.

Он призвал власть: над вами будет смеяться весь мир. Не позорите Украину, у вас еще есть время".

"В рамках Мюнхенской конференции безопасности запланированы мои встречи с руководством Евросоюза, с шестью президентами, главами правительств стран-членов Европейского Союза, которые играют чрезвычайно высокую роль в обеспечении поддержки нашего государства", - отмечает Порошенко.

Он также подчеркнул, что уже 2,5 месяца продолжается блокировка американской помощи для Украины.

"В Мюнхене у меня были запланированы встречи с делегацией Республиканской партии. А вы знаете, что конгрессмены именно Республиканской партии блокируют столь необходимое для Украины решение", – отмечает Порошенко.

"Речь идет об Украине, а не о поездках депутатов", - заметил Петр Порошенко.

"Власть приняла решение, что она блокирует наше участие как оппозиции. Это в то время, когда и в обращении Борреля, и даже в решении Европейского Совета, обуславливающего выделение Украине 50 миллиардов, написано черным по белому о парламентской многопартийности, о парламентском плюрализме и о представленности оппозиции. Вот что вы сейчас будете объяснять?", – возмутился Порошенко.

"Дополнительно у меня были подтверждены встречи в Сейме Польши. Хочу напомнить, что с 20 февраля начинается полная и тотальная блокада украинско-польской границы. Это еще один провал. Потому что дипломатией у нас сейчас занимаются в офисе на Банковой. Уже сделайте выводы, потому что страдают из-за вас армия, ВСУ, фермеры и украинский народ. Ничему не научились", – констатирует Порошенко.

"Дипломатия эмоций больше не работает. Мы вынуждены это констатировать. Достаточно экспериментировать с Украиной. Достаточно безответственных решений", – призвал Порошенко.

15 февраля в Варшаве Петр Порошенко провел запланированные встречи с Министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, Председателем Комитета по иностранным делам Сейма Павлом Ковалем и депутатами Сейма Польши для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе проблематики торговых перевозок.

16-18 февраля по приглашению организаторов пятый Президент Украины должен был участвовать в 60-й Мюнхенской конференции безопасности, где запланировано выступление Петра Порошенко, а также двусторонние встречи с политическими лидерами государств-членов ЕС и представителями Республиканской партии США.

19-20 февраля в статусе члена Почетного Совета Международного демократического союза Петр Порошенко должен посетить Израиль в составе делегации высокого уровня во главе с Главой МДС Стивеном Харпером. По словам Порошенко, планировалась встреча с Премьер-министром Израиля Нетаньяху. Петр Порошенко планировал обсудить закупку высокотехнологичного оборудования для производства беспилотных летательных аппаратов и системы РЭБ, до этого Израилем не лицензировавшихся для поставки в Украину.