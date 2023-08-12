В России обвалился рубль: пробита самая низкая отметка за время полномасштабной войны

В России падает курс рубля: доллар достиг самой высокой за 16 месяцев отметки в 99 рублей. Это происходит на фоне роста цен на нефть, что является аномальной ситуацией.

Видео дня

Как написал в Twitter аналитик вашингтонского Международного института финансов Робин Брукс, из-за санкций рост цен на нефть больше не означает немедленного увеличения доходов Кремля. Брукс приводит график, где показано, что российский рубль падает, а мировые цены на нефть Брент растут.

Аналитик увидел в такой динамике эффективность ограничения цены на нефть, которое международное сообщество ввело для России, чтобы снизить способность Путина финансировать войну. "Такое обособление очень необычно и является лучшим доказательством того, что ограничение цены на нефть от "Группы семи" работает. Путин не получает больших поступлений от роста цен на нефть, как это было в 2022 году".

В России из-за жестких ограничений со стороны центробанка рубль превратился в неконвертируемую валюту. Параллельно существует сразу несколько курсов.

Почему рубль ослаб

Как отметили аналитики Bloomberg, причин ослабления рубля несколько. В частности:

значительное ухудшение условий внешней торговли;

международные санкции, которые, собственно, и привели к нему.

Так, отмечают они, доходы крупных российских экспортеров в июле-2023 сократились до 6,9 млрд долларов – с 16,8 млрд долларов за тот же период прошлого года. Что очень ударило по российской экономике, ведь эти средства являются ключевым источником твердой валюты для России.

Также, отмечается, на падение рубля влияет и отток капитала. Так:

домохозяйства перевели около 40 млрд долларов в иностранные банки – поскольку процентные ставки в рублях не оправдали инфляционных ожиданий, "а все большее число российских банков оказались отрезанными от глобальных платежных систем";

депозиты россиян в иностранных банках выросли в июне-2023 66 млрд долларов.

Одна из худших валют

Рубль уже ослаб на 23% по отношению к доллару в 2023 году – и попал в топ-3 валют развивающихся рынков с наихудшими показателями. "Компанию" ему там составили:

турецкая лира;

аргентинское песо.

При этом, отмечают аналитики, в будущем ситуация будет только ухудшаться. Ведь поводов для улучшения положения рубля в ближайшее время нет.

Как сообщал OBOZREVATEL. россияне массово скупали криптовалюту Tether в день мятежа Пригожина. Причины – страх перед ослаблением рубля и желание найти ему альтернативу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!