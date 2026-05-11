В Приват24 произошел масштабный сбой: какие функции были недоступны

В мобильном приложении Приват24 произошел сбой. Программа около 20 минут не загружалась, а клиенты ПриватБанка не могли осуществить денежные переводы или воспользоваться другими сервисами. Сейчас весь функционал полностью восстановлен.

Об этом сообщили в ПриватБанке. В финучреждении заверили, что все сервисы работают стабильно и бесперебойно, поэтому клиенты банка могут осуществлять переводы средств и платежи в обычном режиме.

"Иногда случаются сбои, но мы всегда быстро реагируем, чтобы вы могли пользоваться сервисом без задержек", – отметили в финучреждении.

Что предшествовало

Около 11:40 пользователи Приват24 начали жаловаться в соцсетях на сбой. В частности они не могли зайти в приложение, а некоторые получали сообщение о сбое авторизации и что "номер не зарегистрирован".

Редакция OBOZ.UA также убедилась – по состоянию на 11:45 приложение не работало. При попытке открыть программу загружался только логотип ПриватБанка.

В самом финучреждении подтвердили наличие технических проблем. Представители банка заверили, что уже работают над устранением неисправностей.

Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты

В то же время у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее.

Как рассказали в банке, сделать это можно в любом из его отделений. При этом перевыпущенную карту можно заказать с доставкой:

как по Украине,

так и за границу.

В первую очередь рекомендуется поменять карту тем, кто столкнулся с мошенниками. А также тем, у кого поврежден пластик или менялись личные данные.

Еще один способ – оформить мгновенную Digital-карту в системе Приват24. Для этого нужно:

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить";

выбрать "Digital-карта".

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцам упростили покупку железнодорожных билетов в Европе – оформить поездки между городами теперь можно непосредственно в приложении Приват24. Новый сервис позволяет приобрести билеты на зарубежные рейсы без перехода на сторонние платформы и без необходимости вводить данные на иностранных сайтах.

