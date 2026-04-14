В Приват24 появилась новая важная функция: для чего нужна и кто может воспользоваться

Украинцам упростили покупку железнодорожных билетов в Европе – оформить поездки между городами теперь можно непосредственно в приложении Приват24. Новый сервис позволяет приобрести билеты на зарубежные рейсы без перехода на сторонние платформы и без необходимости вводить данные на иностранных сайтах.

Об этом сообщили в ПриватБанке. Это существенно уменьшит барьеры для пользователей во время пребывания в Европе.

Как работает новая функция

Продажа билетов интегрирована в раздел "Транспорт "– сервис ориентирован на пользователей, которые путешествуют по Европе или находятся за рубежом. В приложении можно приобрести билеты на поезда в ряде европейских стран:

Италии;

Швейцарии;

Испании;

Польшу;

Германии;

Словакии;

Чехии;

Австрии.

Также можно доступны билеты на популярные междугородние маршруты, в частности Варшава – Прага или Вена – Варшава.

Кто может воспользоваться

В "Привате" отмечают, что сервис рассчитан прежде всего на украинцев, которые из-за войны выехали за границу или часто путешествуют по Европе. Ранее покупка билетов требовала использования иностранных сайтов, знания языков и ориентации в различных правилах перевозчиков – теперь в этом нет необходимости.

Также оформить поездку можно на украинском языке, в знакомом интерфейсе и с возможностью оплаты банковской картой. Кроме того, билеты доступны и на отдельной онлайн-странице продажи.

Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты

В то же время у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее.

Как рассказали в банке, сделать это можно в любом из его отделений. При этом перевыпущенную карту можно заказать с доставкой:

как по Украине,

так и за границу.

В первую очередь рекомендуется поменять карту тем, кто столкнулся с мошенниками. А также тем, у кого поврежден пластик или менялись личные данные.

Еще один способ – оформить мгновенную Digital-карту в системе Приват24. Для этого нужно:

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить";

выбрать "Digital-карта".

Также OBOZ.UA сообщал, что клиентам ПриватБанка упростили повседневные платежи. Теперь им не нужно вручную вводить номер IBAN для транзакции – длинные банковские реквизиты можно отсканировать в приложении Приват24.

