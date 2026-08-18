В ПриватБанке произошел масштабный сбой: что нужно знать клиентам

В государственном ПриватБанке произошел новый масштабный сбой. Не работают сразу несколько сервисов — в частности, невозможно произвести оплату через терминалы банка.

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Об этом сообщили в соцсетях. В финансовом учреждении подтвердили наличие проблем и заверили, что уже работают над их устранением.

"Друзья, у нас технические сложности – сейчас не работают несколько сервисов. Мы уже все устраняем и постепенно восстанавливаем стабильную работу, обязательно сообщим, как только все будет работать нормально", – заверили в банке.

Кроме того, клиенты банка жалуются на невозможность расплачиваться картой банка.

"Масштабную акцию по всей стране вы называете "не работает несколько сервисов". Я не могу расплатиться картой ни в одном магазине, где стоит ваш терминал. ПриватБанк – берем и не делаем", – жалуется украинец Максим.

Это уже второй сбой в работе банка за последние дни. Так, 15 августа в ПриватБанке также не работала часть терминалов, но проблемы наблюдались и с другими сервисами. В результате в некоторых супермаркетах исчезла возможность оплаты картой, позже в тот же день 30 в банке заявили о возобновлении работы.

Однако у некоторых клиентов средства были списаны, несмотря на то что транзакция не состоялась. В банке пообещали вернуть их деньги на счета в течение суток.

Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты

В то же время у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжить использовать банковскую карту, срок действия которой истекает. В частности, перевыпустить её.

Как сообщили в банке, сделать это можно в любом из его отделений. При этом перевыпущенную карту можно заказать с доставкой:

как по Украине,

так и за границу.

В первую очередь рекомендуется заменить карту тем, кто столкнулся с мошенниками. А также тем, у кого поврежден пластик или изменились личные данные.

Еще один способ – оформить мгновенную Digital-карту в системе Приват24. Для этого нужно:

перейти в раздел " Все карты";

нажать "Добавить";

выбрать "Digital-карта".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в украинских банках действуют ограничения на снятие наличных, соблюдение которых является обязательным для всех клиентов. Лимиты же каждый банк устанавливает самостоятельно. Например, клиенты ПриватБанка могут снять в банкомате не более 40 тыс. грн в течение 3 часов. Максимально допустимая сумма в сутки составляет 100 тыс. грн.

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